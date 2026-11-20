تحدث محمد الشيخ، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن رؤيته الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، كاشفًا موقفه من تجربة حسام حسن مع الفراعنة، ورأيه في علي ماهر، المدير الفني الحالي للمنتخب، إلى جانب تقييمه لمستوى إمام عاشور، وتوقعاته لمواجهة الأهلي وبيراميدز.

وقال محمد الشيخ، في تصريحات تليفزيونية، إنه كان يتمنى تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، نظرًا لما يمتلكه من قدرات تدريبية واهتمام كبير بالتفاصيل، موضحًا أنه سبق له العمل معه خلال وجودهما في نادي النجوم، وكان يتابع طريقة عمله والتزامه بالجوانب الفنية والتكتيكية.

وأضاف أن علي ماهر مدرب يهتم بأدق التفاصيل، ويتطلب العمل معه مجهودًا كبيرًا من اللاعبين، معربًا عن ثقته في قدرته على تقديم منتخب قوي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع امتلاك منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأشار الشيخ إلى أنه لا يرى من العدل الحكم على تجربة علي ماهر بعد مباراتين فقط، مؤكدًا أن إهدار بعض الفرص خلال مواجهة مالاوي كان من الممكن أن يغير شكل التقييم، وأن ما سيظهره المنتخب داخل الملعب من تنظيم وخطط سيكون نتيجة العمل في التدريبات وليس مجرد الصدفة.

وعن تجربة حسام حسن، أكد الشيخ أنها حققت نتائج مميزة، مشيرًا إلى أن المدير الفني السابق نجح في تقديم مستويات قوية خلال كأس العالم، وظهر المنتخب المصري بصورة جعلت المنافسين يحسبون له حسابًا، كما ساهم في ظهور عدد من اللاعبين بصورة مميزة.

وأعرب عن حزنه بسبب الطريقة التي انتهت بها تجربة حسام حسن، مؤكدًا أنه كان يتمنى تكريمه تقديرًا لما قدمه للمنتخب الوطني.

وفيما يتعلق بإمام عاشور، أوضح الشيخ أن اللاعب يمتلك موهبة استثنائية وقدرة على صناعة الفارق، لكنه يرى أن حالته النفسية ليست في أفضل مستوياتها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التعامل معه يحتاج إلى طريقة خاصة من جانب المدير الفني.

وعن مواجهة الأهلي وبيراميدز، أكد أن الفريق الأحمر الأقرب لتحقيق الفوز بفضل شخصية لاعبيه والدعم الجماهيري، بينما يرى أن التعادل يصب في مصلحة الزمالك.

كما أشاد بموكوينا، المدير الفني لبيراميدز، معتبرًا أنه يقدم أفضل أداء فني بين المدربين حتى الآن، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تدريب الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز يمثل شرفًا كبيرًا له، لكنه لا يفضل العمل مدربًا عامًا مع مدير فني أجنبي صاحب اسم كبير داخل مصر