شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة د. أحمد كجوك، وزير المالية، بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، بالعاصمة اليونانية أثينا، وذلك بمشاركة تنظيمية من الوزير مفوض مراد يسري، سفير مصر لدى أثينا، والوزير مفوض تجاري مروة أبو السادات، رئيس مكتب التمثيل التجاري بأثينا، و محمد أبو باشا، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، و يوانيس براتاكوس، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، بالإضافة لمشاركة واسعة لممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين.

شيخون: نعمل على تعميق التعاون مع الشركاء في مجتمع الأعمال اليوناني في القطاعات الصناعية والمواني

وشهد رئيس اقتصادية قناة السويس ووزير المالية في مستهل أعمال المنتدى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، بمقر غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، أعقبها بالمشاركة في حلقة نقاشية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة الإنتاج والتصدير للأسواق الأوروبية، بحضور وزير المالية، وأدار الحلقة فانيس ماتسوبولوس، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قطاع استشارات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة أثينا، فيما قدم مصطفى شيخون، عرضا تقديميًّا عن اقتصادية قناة السويس تناول خلاله دور الهيئة في تهيئة مناخ الاستثمار، والحوافز المتاحة للمستثمرين، والتكامل بين المواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر والمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس، كما تطرق لبحث فرص التعاون مع الشركات اليونانية في النقل البحري وتشغيل المواني والخدمات اللوجستية مثل تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.



وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس، خلال كلمته أن الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان ترتكز على إرث حضاري وتاريخي ضارب في الجذور، مؤكدًا أن الهيئة تحرص على تعميق التعاون مع الجانب اليوناني للاستفادة من الخبرات الكبرى لدى الشركات والنفاذية للسوق الأوروبية، كما تقدم الحل الناجز للتغلب على اضطراب سلاسل الإمداد العالمية من خلال المزايا التنافسية للهيئة من حاهزية للبنية التحتية والمرافق وتوافر مصادر الطاقةؤ والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي.

وعلى هامش أعمال المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، عقد السيد/ مصطفى شيخون لقاءً ثنائيًا مع السيد/ كيرياكوس بييرراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، ناقش خلاله سبل تعزيز التعاون بين مصر واليونان، وجاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال الاستثمارات اليونانية في القطاعات المستهدف توطينها داخل اقتصادية قناة السويس، كما التقى نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية اليوناني؛ حيث ناقش الجانبان سبل الدعم الحكومي لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وضرورة التعاون بين المنطقة الاقتصادية والشركات اليونانية للتغلب على التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.

واستكمالًا لفعاليات المنتدى في يومه الثاني، شارك مصطفى شيخون، بالجلسة الافتتاحية بعنوان: "تعميق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر واليونان"، بمشاركة وزير المالية المصري، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين، وأدارت الجلسة فريدة يحيى، منسقة الوفد المصري، أعقب ذلك مشاركة رئيس اقتصادية قناة السويس كمتحدثٍ رئيس بجلسة نقاشية بعنوان: "قناة السويس: ممر استراتيجي للتجارة والاستثمار"، تناولت مستقبل الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودور مصر واليونان في تأمين الممرات البحرية وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والعالمية، بحضور فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليوناني، و ميلينا ترافلوس، رئيسة اتحاد ملاك السفن اليونانيين، و عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية شباب الأعمال، و أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة "ميدفيرت مصر"، و أثاناسيوس بورفيس، رئيس ميناء إيجومنيتسا، والدكتور يوانيس تساراس، رئيس ميناء سالونيك، وأدارت الجلسة الصحفية اليونانية أليكسيا تاسولي.



وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس خلال مداخلته بالجلسة أن نجاح المنتدى لا يتوقف عند ختام جلساته، بل يمثل نقطة انطلاق لمرحلة من المتابعة المستمرة والتنسيق المؤسسي الفعال عبر قنوات التواصل المباشر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغرفة التجارة اليونانية، والسفارة المصرية بأثينا ومكتب التمثيل التجاري، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، لضمان تحويل كافة الاهتمامات الاستثمارية إلى عقود ومشروعات قائمة على أرض الواقع.

كما عقد رئيس اقتصادية قناة السويس عدة لقاءات ثنائية مع: سيف الخوانكي، من شركة برودمور للاستشارات، و ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية، وفايرون فاسيليداس، رئيس مجموعة V؛ حيث استعرض مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم مزاياها التنافسية، وما تمثله من وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، والفرص المتاحة للاستثمار داخلها بالقطاعات المختلفة الصناعية واللوجستية والخدمية، مؤكدًا استعداد الهيئة التام لتقديم كافة أوجه الدعم أمام الشركات اليونانية الراغبة في الاستثمار بالهيئة، وموجهًا الدعوة لكافة الشركات والمجموعات الاستثمارية اليونانية لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أقرب وقت، للاطلاع عن قرب على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع والتعرف على قصص نجاح شركائها الدوليين، مؤكدًا أن الطريق مهيأة دائمًا لبناء شراكات استراتيجية تحقق النمو والازدهار المشترك للبلدين الصديقين.

فيما اختتم مصطفى شيخون، مشاركته الفعالة بأعمال المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، بالمشاركة في جلسة ختامية بعنوان: "تحويل التكامل الاقتصادي إلى مشروعات مشتركة: التعاون القطاعي بين مصر واليونان"، ناقشت سبل تعزيز التعاون بالقطاعات الصناعية واللوجستية والمواني البحرية بين البلدين، بهدف تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات قابلة للتنفيذ، على أن تسهم نتائجها في صياغة التوصيات الختامية، وآلية محددة لمتابعة تنفيذها، وتحديد خطوات التواصل الثنائي اللاحقة.