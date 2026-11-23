حذرت الإعلامية سهام صالح من التداعيات المحتملة لخسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرة إلى أن الهزيمة قد تزيد من حالة الغضب داخل القلعة الحمراء، وتفتح الباب أمام تغييرات وقرارات قوية خلال الفترة المقبلة.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن خسارة الأهلي أمام بيراميدز ستكون مؤشرًا خطيرًا على احتمالية خروج الفريق بموسم صفري جديد دون تحقيق أي بطولة، في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على مشوار الفريق في المنافسات.

وأضافت الإعلامية أن استمرار النتائج السلبية وعدم تحقيق البطولات قد يدفع إدارة الأهلي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل الفريق، خاصة فيما يتعلق بقائمة اللاعبين والعناصر التي لم تقدم المنتظر منها خلال الفترة الماضية.

وأشارت سهام صالح إلى أن تداعيات هذا السيناريو قد تصل إلى تسريح جميع اللاعبين، بما في ذلك النجوم الكبار، حال استمرار الإخفاقات والخروج من الموسم دون تحقيق أي بطولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات كبيرة داخل الفريق.

وتترقب جماهير الأهلي المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في ظل أهمية اللقاء بالنسبة للفريق الأحمر، ورغبته في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال المرحلة المقبلة.