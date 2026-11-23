استحدث مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري آليات جديدة للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، تستهدف ضمان استكمال المشروعات المتوقفة وحماية حقوق المشترين والدائنين من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل للمطور الأصلي وفق ضوابط محددة وحكم قضائي، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمشروعات العقارية تربط الأراضي والوحدات بالتراخيص والعقود والبيانات المكانية، بما يعزز الشفافية وينظم تداول المعلومات داخل السوق العقاري.

تضمن مشروع القانون آلية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عدم قدرة المطور الأصلي على استكمال المشروع أو توقفه أو امتناعه عن معالجة التعثر أو إفلاسه أو إعساره، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

منصة موحدة للمشروعات العقارية

ونص المشروع على إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم المشروع، ويجوز ربطها بالتراخيص والتسجيل والتمويل والمطورين والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد لربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية.

الجدير بالذكر أن النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، تقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.