وضع قانون البناء ضوابط واشتراطات واضحة لتأمين المباني وشاغليها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من مخاطر الحوادث والانهيارات.

وألزم القانون طالب الترخيص بالالتزام بمعايير السلامة والحماية من الحرائق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ونصت المادة 49 من القانون على التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، إلى جانب توفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية.

كما ألزم بتركيب المصاعد من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وتحقيق عوامل الأمان داخل المنشآت.

عقوبات مخالفة اشتراطات تأمين المباني

حدد القانون عقوبات لمخالفة أحكام المادتين 49 و50، تشمل الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

وتشدد العقوبة حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المقررين قانونًا.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على اشتراطات البناء والسلامة، والتأكيد على مسؤولية القائمين على إنشاء المباني في الالتزام بالمعايير الفنية التي تحمي أرواح المواطنين وتضمن سلامة المنشآت وشاغليها.