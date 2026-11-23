ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للقيصريات واللجنة التنسيقية للقبالة، بقاعة الأزمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة مؤشرات الأداء ومعدلات العمليات القيصرية وخدمات القبالة على المستوى القومي، واستعراض التقدم في تنفيذ الاستراتيجية القومية لدعم الولادة الطبيعية 2027-2030، ومناقشة آليات خفض القيصريات غير المبررة طبيًا.

استعرضت نائب الوزير إجمالي الولادات المسجلة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، والتي بلغت مليونًا و693 ألفًا و891 ولادة، من بينها مليون و110 آلاف و575 ولادة قيصرية بنسبة 65.5%. وأوضحت أن المعدلات بلغت 91% في القطاع الخاص، و85.3% في القطاع الجامعي، و71.7% في القطاع الحكومي، مؤكدة أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لارتفاع المعدلات القومية، مما يستدعي تكثيف الجهود للتعامل معه.

وأكدت أهمية التركيز على السيدات في الولادة الأولى كمدخل أساسي للحد من تكرار اللجوء إلى العمليات القيصرية، واستعرضت نتائج خطة الخفض والتوزيع الجغرافي للمعدلات، حيث سجلت محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد والسويس أعلى النسب، في حين جاءت مطروح والفيوم وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان ضمن الأقل، مع رصد بؤر التركز والتغيرات خلال شهر أكتوبر.

وتناول الاجتماع محاور الاستراتيجية القومية التي تشمل دمج المسارات الرقمية الحكومية، وتفعيل دور القبالة، وإعادة هيكلة القطاع الخاص، وتوحيد بروتوكولات الولادة، وتطوير منظومة الموافقة المستنيرة من خلال تعميم نموذج موحد يوضح مخاطر الولادة القيصرية غير المبررة، وإلزام المستشفيات بتوفير غرف مجهزة للولادة الطبيعية وفق معايير المجلس الصحي المصري.

كما ناقش تفعيل الحوكمة الرقمية عبر التطبيق الإلزامي لمخطط متابعة الولادة «البارتوجرام»، وآليات التسجيل على المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات وبيانات الأم والطفل، مع الاستماع إلى مقترحات التطوير والتغلب على التحديات، والتأكيد على ضرورة تدريب الأطباء وضمان تكامل البيانات ودقتها.

واستعرض الاجتماع مقترحات النهوض بمنظومة القبالة، بما يشمل تحديث القرار الوزاري المنظم للمهنة الصادر عام 1990، ووضع مستويات تأهيل وتدريب متدرجة تتناسب مع المؤهلات العلمية، إلى جانب مناقشة زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتعزيز خدمات المشورة الأسرية، ومتابعة مؤشرات منظومتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وجهود تطوير خدمات رعاية الأمومة والولادة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تدريب أطباء المستشفيات الخاصة على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري لضمان توحيد الممارسات الطبية، ومناقشة ربط مهنة القبالة بقانون المسؤولية الطبية بما يدعم تنظيم المهنة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، ويعزز تقديم خدمات آمنة للأم والطفل.