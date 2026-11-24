أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 600 مم بمنطقة ترعة الزمر، أمام عزبة خيزة، بالقرب من منزل محور كمال عامر، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

أماكن قطع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: طريق البراجيل، وكمبرة، وكفر حكيم، ومساكن أرض المطار، ومدينة الأمل.

وأكدت أنه تم الدفع بفرق الإصلاح الفنية والمعدات اللازمة، مع تواجد سيارات الشفط للتعامل مع تجمعات المياه، وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما توفر الشركة سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.