كشفت تقارير تقنية عن الأدوات والخطوات الرسمية التي يوفرها نظام التشغيل "iOS" لمستخدمي هواتف آيفون، من أجل تحديد موقع الأجهزة المفقودة على الخريطة أو قفلها ومسح بياناتها عن بُعد لحماية الخصوصية.

خطوات تتبع هاتف آيفون المفقود

أوضحت التقارير أن استعادة الهاتف تعتمد على التفعيل المسبق لخدمة "تحديد الموقع" (Find My)، حيث تبدأ الخطوات بفتح التطبيق من جهاز أبل آخر أو الدخول إلى موقع "iCloud.com/find" وتسجيل الدخول بحساب أبل، ثم اختيار الهاتف من القائمة لعرض موقعه على الخريطة.

وفي حال وجود الهاتف في مكان قريب، يمكن الضغط على خيار "تشغيل صوت" (Play Sound) لتسهيل العثور عليه بين الأثاث، أما إذا تعذر الوصول إليه فيجب تفعيل "وضع الفقدان" (Lost Mode) الذي يقفل الشاشة برمز دخول ويعرض رسالة ورقم هاتف للتواصل.

وتتيح الشبكة التحقق من آخر موقع معروف للهاتف حتى لو لم يكن متصلاً بالإنترنت، بشرط تفعيل ميزة "شبكة تحديد الموقع" وإرسال آخر موقع في الإعدادات.

تأمين البيانات الشخصية

لفتت التقرير التقنية إلى ضرورة تغيير كلمة مرور حساب أبل ومراجعة الأجهزة المرتبطة به وتأمين البريد الإلكتروني فور تعذر استعادة الهاتف، مع إمكانية اللجوء لخيار "مسح هذا الجهاز" لحذف جميع البيانات عن بُعد بمجرد اتصاله بالإنترنت.

وحذرت التقارير من إزالة الهاتف من حساب أبل بعد مسح بياناته، لأن هذه الخطوة تعطل ميزة "قفل التنشيط" وتسمح بإعادة استخدام الجهاز دون إذن، ناصحاً بتفعيل النسخ الاحتياطي بانتظام وإبلاغ الجهات المختصة وشركة الاتصالات لإيقاف الشريحة عند الاشتباه في سرقته.