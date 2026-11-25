أطلقت شركة "Rockstar Games" التحديث المجاني الأول للعبة "GTA 6" على منصتي "PlayStation 5" و"Xbox Series X/S" في 23 نوفمبر الجاري، متضمناً سبعة إصلاحات تقنية لأخطاء تعيق تقدم اللاعبين في القصة.

أبرز 7 إصلاحات في تحديث GTA 6 الجديد

أوضح تقرير تقني نشره موقع "GAMINGbible" نقلاً عن صفحة الدعم الرسمية لـ"Rockstar Games"، أن التحديث عالج عدة أعطال مسببة لانهيار اللعبة، إلى جانب حل مشكلة ثبات الطقس لفترات طويلة وإصلاح خلل الحفظ التلقائي.

وشملت التعديلات أيضاً إصلاح مشاكل عدم تشغيل المكالمات الهاتفية الضرورية لفتح المهام وتطوير القصة، وحل عطل يمنع اختفاء مستوى المطلوبين (Wanted Level)، فضلاً عن إصلاح مشكلة استخدام بار الرفعة الميتة في صالة الألعاب الرياضية وتسليم الحقائب من الشركاء لبيعها.

خطأ مستمر وحجم التحميل على PS5 وXbox

لفت التقرير إلى استمرار وجود خطأ تقني قد يعطل التقدم حتى بعد تثبيت التحديث برقم "01.002.002"، حيث قد يعلق اللاعب بشخصية لوسيا دون القدرة على التبديل إلى جيسون بعد إتمام مهمة "Missing Persons" الجانبية في مقاطعة كيلي خلال الفصل الثالث.

وبحسب ما ذكره الموقع نقلاً عن مستخدم منصة "X" المعروف باسم "Tex2"، يبلغ حجم التحديث 603.8 ميجابايت على "PS5" (إصدار 01.002.002) ويطرح على مراحل، مقابل 1.6 جيجابايت على "Xbox Series X/S" (إصدار 1.0.2.2).