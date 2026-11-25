دخل متصفح الويب مفتوح المصدر لسطح المكتب "Ladybird" مرحلة التطوير التجريبية الأولى "ألفا" (Alpha)، معتمداً على محرك تصفح مستقل بني بالكامل من الصفر بعد أربع سنوات من العمل المتواصل.

تفاصيل محرك Ladybird المستقل وحالة نسخة ألفا

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Phoronix" في 23 نوفمبر الجاري، أن المتصفح انبثق عن مشروع "SerenityOS" ومحرك التصفح وعارض "HTML" الخاص به قبل أن يدخل مرحلة التطوير المخصص لمدة أربع سنوات.

وأكد فريق التطوير أن "Ladybird" يعتمد على محرك جديد كلياً وليس نسخة معدلة من محرك قائم، مع واجهة متصفح بسيطة لكنها عملية، مشيرين إلى أن بعض المواقع قد لا تعمل وبعض الأعطال قد تحدث في هذه المرحلة المبكرة مع إتاحة الإبلاغ عن المواقع المعطلة مباشرة من داخل المتصفح.

منصات التشغيل المدعومة وتوفر النسخة التجريبية

لفت التقرير إلى توفر نسخ "ألفا" من متصفح "Ladybird" حالياً لأنظمة التشغيل "macOS" و"Linux".

وبحسب ما ذكره الموقع، يمكن لمستخدمي نظام "Linux" الحصول على المتصفح عبر البناء من الشفرة المصدرية، أو من خلال حزم "Flatpak" وملفات التثبيت الجاهزة لتوزيعتي "Ubuntu" و"Fedora".