لأصحاب الحواسيب الاقتصادية .. تحديث Windows 11 اتصفح أسرع

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن إطلاق تحديثها الجديد الذي يمنح المستخدمين تجربة أداء أكثر سرعة وسلاسة؛ حيث ارتفعت سرعة استجابة المهام اليومية بنسبة تصل إلى 20%، وتجلى هذا التحسن بوضوح في تسريع العمليات الأساسية مثل فتح قائمة "ابدأ" وإجراء عمليات البحث، وتصفح مستكشف الملفات.

القفزة التقنية

ولم تتوقف التحسينات عند هذا الحد، بل كشفت الاختبارات المعملية عن طفرة استثنائية في كفاءة تعدد المهام بلغت 40%. وتأتي هذه القفزة التقنية نتيجة الاعتماد على خوارزميات الضغط الذكي، والتي تتيح للنظام الاحتفاظ بنحو 2 جيجابايت إضافية من البيانات النشطة داخل الذاكرة العشوائية، مما يضمن استمرارية العمل ويمنع إعادة تحميل المتصفحات والتطبيقات من نقطة الصفر.

الميزات الفورية

ولتحقيق أقصى استفادة من موارد الجهاز، استحدث النظام ميزتين ذكيتين لإدارة الذاكرة:

إدخال ميزة تعليق علامات تبويب متصفح Edge غير النشطة تلقائياً بعد 15 دقيقة فقط من عدم استخدامها.

تأجيل تحميل الأدوات الذكية ( ومنع استهلاكها للموارد حتى يقوم المستخدم بفتحها فعلياً.



للاستفادة من هذه الميزات الفورية وتحميل التحديث المتاح حالياً بنسخته الاختيارية قبل طرحه الإلزامي لجميع المستخدمين في 10 نوفمبر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى قائمة الإعدادات في نظام التشغيل.

2. اختيار تبويب من القائمة الجانبية.

3. تفعيل خيار "الحصول على أحدث التحديثات فور توفرها"

4. النقر على زر “التحقق من وجود تحديثات”، ثم تثبيت الحزمة المتاحة وإعادة تشغيل الجهاز.

