يتميز مولود برج الثور بالصبر والهدوء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحبه للاستقرار والسعي الدائم لتحقيق الأمان المادي والعاطفي، ويميل إلى التفكير العملي قبل اتخاذ القرارات المهمة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026

قد تشعر بصعوبة في اتخاذ قرار بشأن الإنفاق اليوم، حيث من المرجح أن تتجاوز النفقات دخلك. قد تتراجع ثقتك بنفسك، مما يجعل التشجيع والطمأنينة أكثر أهمية من المعتاد. كما قد تشغلك احتمالية الخسارة المالية، مما يجعل حتى القرارات العادية تبدو أكثر ثقلاً..

توقعات برج الثور صحيا

سيتأرجح مزاجك بين المتعة والتردد، وسيوفر لك المنزل المريح ملاذًا مناسبًا للراحة. ستشعر بالتقدير، وستحمل معك بعضًا من هذا الدفء إلى أوقاتك الخاصة. ومع ذلك، سيظل القرار الذي لم يُتخذ بعد يشغل بالك.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يشعر شريك حياتك بالانزعاج منك، وقد يصبح النقاش في المنزل أكثر حدة مما ترغب وجود المريخ في برج الأسد، بيتك الرابع، يُضفي مزيدًا من الحدة على الأمور المنزلية، وقد يُؤدي إلى سرعة الغضب في حياتك الخاصة.

برج الثور اليوم مهنيا

ستُشكّل العلاقات واللقاءات جزءًا من بيئة العمل، لكن الأجواء الاجتماعية الدافئة خلال اليوم لا تضمن عائدًا تجاريًا استثنائيًا. ستجد فرقًا بين الاستمتاع بمحادثة وبين رؤية نتيجة تجارية ملموسة منها إذا كانت رحلة طويلة مرتبطة بالعمل أو الدراسة، فمن المرجح أن يؤدي إلغاؤها إلى تغيير ترتيبات اليوم وإعادة التركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا…

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

سيساعدك ضبط إنفاقك ضمن حدود واضحة على إدارة الوضع ستشعر براحة أكبر عندما تفهم جيدًا مقدار المال المتبقي لديك لتلبية احتياجاتك اليومية تجنب القيام بعمليات شراء دون التفكير في مدى ضرورتها.