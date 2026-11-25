تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على عدد محدد من دورات الشحن، حيث تُحتسب كل عملية شحن كاملة من 0% إلى 100% كدورة واحدة. ومع مرور الوقت وزيادة هذه الدورات، تقل قدرة البطارية على الاحتفاظ بالطاقة، مما قد يؤثر سلبًا على أداء الهاتف، أو يتسبب في إغلاقه المفاجئ حتى مع وجود نسبة شحن متبقية، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "ZDNET".

ولحماية بطاريتك من التلف وضمان استمرارها بكفاءة عالية لأطول فترة ممكنة، يُنصح بتجنب العادات الضارة واتباع الإرشادات التالية:

عادات الشحن السليمة

تجنب الشحن الزائد: ترك الهاتف متصلًا بالشاحن لفترات طويلة أو طوال الليل يضع ضغطًا مستمرًا على خلايا البطارية ويقلل من سعتها بمرور الوقت. يُفضل فصل الشاحن فور اكتمال الشحن، أو استخدام شاحن يدعم ميزة الفصل التلقائي للتيار.

استخدم شواحن موثوقة: الشواحن الرديئة أو غير الأصلية قد تسبب تلفًا ماديًا للبطارية، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها أو انتفاخها، وقد يصل الأمر في حالات نادرة إلى اشتعالها. احرص دائمًا على استخدام شاحن معتمد وموثوق.

لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن: يؤدي استخدام الهاتف (خاصة في المهام الثقيلة كالألعاب) أثناء توصيله بالكهرباء إلى توليد حرارة مزدوجة تضر بالبطارية وتستنزف عمرها الافتراضي بسرعة. أنجز مهامك الضرورية قبل شحن الهاتف أو انتظر حتى يكتمل شحنه.

الحماية من العوامل الخارجيةد

تجنب درجات الحرارة القصوى: الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة هما العدو الأول للبطاريات، كما أن البرودة الشديدة تؤثر سلبًا على كفاءتها. إذا لاحظت ارتفاع حرارة هاتفك، أرحه قليلًا وانزع غطاء الحماية (الجراب) أثناء الشحن للمساعدة في تبريده، ولا تشحنه أبدًا وهو شديد السخونة أو البرودة.

احمِ هاتفك من الرطوبة: قد تتسرب السوائل والرطوبة إلى المكونات الداخلية وتتلف البطارية، لذا حافظ على جفاف هاتفك واستخدم أغطية واقية في الأماكن الرطبة.

نصائح إضافية لتحسين الأداء

حافظ على تحديث التطبيقات: التحديثات المستمرة للتطبيقات ونظام التشغيل تعالج الثغرات وتُحسّن من كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة البطارية.

تحكم في إعدادات الشاشة: تُعد الشاشة الأكثر استهلاكًا للطاقة؛ لذا احرص على خفض مستوى السطوع وتقليل مدة بقاء الشاشة مضاءة لتوفير قدر كبير من الشحن اليومي.