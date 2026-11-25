كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الجهات المشاركة في تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق إنجاز متميز وتجاوز المستهدف من الحملة.

وحققت الحملة بمحافظة الدقهلية نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تطعيم مليون و200 ألف طفل، بنسبة إنجاز بلغت 101% من المستهدف، من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى الأطفال المستهدفين من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات.

وأشاد المحافظ بجهود المديريات الخدمية والفرق الطبية والإشرافية والإدارات الصحية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة العمل الصحي وروح الفريق الواحد، مثمنًا التعاون المثمر مع مديريات التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والكنيسة والجهات التنفيذية والمجتمعية، ودورها في دعم الحملة وتيسير الوصول إلى الأطفال.

حيث تم تكريم الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالدقهلية، ونيافة الأنبا اكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور حموده عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لدعم محافظ الدقهلية المستمر للقطاع الصحي، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته الحملة جاء ثمرة للتخطيط الجيد والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات والفرق المشاركة.