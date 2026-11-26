استعرض المهندس عبد الرازق صافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر،مع اللواء أ.ح خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بمقر ديوان عام محافظة الأقصر.

وتناول وكيل وزارة التموين أبرز الملفات التي عملت الوزارة على تطويرها خلال الفترة منذ تولي الدكتور شريف فاروق حقيبة التموين، وفي مقدمتها تنقيح وتصفية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحوكمة تداول المواد البترولية، وتطبيق منظومة الخصم المباشر للخبز، إلى جانب تفعيل المنظومة الإلكترونية لكارت المفتش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة منظومة الخدمات التموينية.

وأكد اللقاء أهمية وضع المواطن في صدارة أولويات العمل التنموي، باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، مع الاهتمام ببناء الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، في ضوء توجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف على احتياجات محافظة الأقصر ومناقشة مقترحات تطوير الخدمات والمشروعات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.