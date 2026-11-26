كشف عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، كواليس انتقاله إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الراحل ثابت البطل أشاد بإمكانياته أمام محمود الخطيب، قبل إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض.

وقال عصام مرعي، في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس»، إنه حصل على 20 ألف جنيه نقدًا فور توقيعه لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك ثقة كبيرة في قدراته الفنية، ولم يكن يشعر بالقلق من المنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي، رغم وجود عدد كبير من النجوم داخل الفريق.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن موهبة عفت نصار، مشيدًا بالإمكانيات الفنية التي كان يمتلكها، مؤكدًا أنه كان يستحق خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، لما يتمتع به من قدرات مميزة.

وأوضح مرعي أنه كان يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، حيث كان قادرًا على المشاركة في عدة مراكز بوسط الملعب، إلى جانب اللعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، وهو ما منحه مرونة تكتيكية كبيرة خلال مسيرته الكروية.