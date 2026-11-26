أطلقت شركة Anthropic ميزة تجريبية جديدة في تطبيق Claude لأجهزة Mac وWindows تحمل اسم Install as app، وتهدف هذه الميزة إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي. تتيح الإضافة الجديدة تحويل العناصر التفاعلية والأدوات البرمجية (Artifacts) التي يقوم المستخدم بإنشائها داخل المحادثات إلى تطبيقات سطح مكتب مستقلة تعمل كأي برنامج تقليدي بضغطة زر واحدة.

تبسيط سير العمل اليومي

تتمثل القيمة الأساسية لهذه الميزة في تبسيط سير العمل اليومي وإزالة الحواجز التقنية. فبدلاً من الاضطرار إلى فتح تطبيق Claude والبحث داخل المحادثات القديمة في كل مرة تحتاج فيها إلى أداة مخصصة، يمكنك الآن تثبيتها مباشرة من قائمة المشاركة. يظهر التطبيق المثبّت في نافذة مستقلة تماماً، ويمتلك أيقونة خاصة به على سطح المكتب أو في شريط المهام، كما يمكن تثبيته في شريط القوائم العلوي للوصول السريع، وكل ذلك دون الحاجة إلى كتابة سطر برمجي واحد أو إعداد مفاتيح ربط (API) معقدة.

تعزيز إنتاجية المستخدمين

تتمتع هذه التطبيقات المصغرة بقدرات متقدمة تعزز من إنتاجية المستخدمين، حيث يمكنها الارتباط المباشر بالأدوات والحسابات الخارجية الموصولة بحسابك في Claude عبر ميزة (Connectors). بالإضافة إلى ذلك، تدعم التطبيقات إرسال إشعارات فورية على نظام التشغيل عند الحاجة، وتتميز بخاصية التحديث التلقائي؛ فبمجرد تعديلك للأداة الأصلية داخل المحادثة، ينعكس التحديث فوراً على التطبيق المثبّت على جهازك.



من ناحية الأمان والخصوصية، تمنح Anthropic المستخدم تحكماً كاملاً في الصلاحيات، حيث يحدد المستخدم مستوى وصول التطبيق بدءاً من العمل في بيئة معزولة تشبه المتصفح وحتى الوصول إلى ملفات الحاسوب بموافقة صريحة. وتتوفر هذه الميزة حالياً بشكل تجريبي لجميع الباقات، بما في ذلك الباقة المجانية، مع احتساب استدعاءات التطبيق ضمن حدود الاستخدام المعتادة للاشتراك.