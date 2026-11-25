نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

لم يعد الباوربنك مجرد ملحق إضافي، بل أصبح رفيقًا لا غنى عنه في كل رحلة سفر لضمان بقاء أجهزتك مشحونة

ومتصلة طوال الوقت. ومع ذلك، يقع الكثير من المسافرين في حيرة عند الاختيار؛ فالطُرز ذات السعات الضخمة غالبًا ما تكون ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم، مما يشكل عبئًا إضافيًا في حقيبتك إليك الحل الأمثل الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم المدمج لرحلات أكثر راحة.

لماذا يُغلق هاتفك فجأة رغم وجود شحن؟.. السر في "دورات البطارية

تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على عدد محدد من دورات الشحن، حيث تُحتسب كل عملية شحن كاملة من 0% إلى 100% كدورة واحدة. ومع مرور الوقت وزيادة هذه الدورات، تقل قدرة البطارية على الاحتفاظ بالطاقة، مما قد يؤثر سلبًا على أداء الهاتف، أو يتسبب في إغلاقه المفاجئ حتى مع وجود نسبة شحن متبقية، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "ZDNET".

ولحماية بطاريتك من التلف وضمان استمرارها بكفاءة عالية لأطول فترة ممكنة، يُنصح بتجنب العادات الضارة واتباع الإرشادات التالية:

وحش أوبو الجديد.. هاتف OPPO Reno 17 Pro يغزو الأسواق بمواصفات فائقة

طرحت شركة أوبو هاتفها الرائد الجديد OPPO Reno 17 Pro في الأسواق العالمية، ليعزز مكانة السلسلة بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين الأداء الفائق والتصوير الاحترافي وعمر البطارية الطويل. يتوفر الهاتف حاليًا للشراء في العديد من المواقع الالكترونية بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، مع خيارات شحن سريعة تغطي مختلف الأسواق العالمية.

وحش أوبو الجديد.. هاتف OPPO Reno 17 Pro يغزو الأسواق بمواصفات فائقة

طرحت شركة أوبو هاتفها الرائد الجديد OPPO Reno 17 Pro في الأسواق العالمية، ليعزز مكانة السلسلة بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين الأداء الفائق والتصوير الاحترافي وعمر البطارية الطويل. يتوفر الهاتف حاليًا للشراء في العديد من المواقع الالكترونية بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، مع خيارات شحن سريعة تغطي مختلف الأسواق العالمية.

بمواصفات احترافية .. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

أصبح الجهاز اللوحي المدمج الجديد iQOO Pad Pro متاحًا للشراء للجمهور العالمي بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، ليقدم لعشاق الألعاب والتقنية مزيجًا استثنائيًا يجمع بين الحجم العملي والأداء الرائد. ويستهدف هذا الإصدار المستخدمين الباحثين عن تجربة لعب وترفيه وإنتاجية فائقة دون الحاجة إلى حمل أجهزة لوحية كبيرة الحجم.

وداعًا لثقل الساعات الذكية.. هواوي تكشف عن Watch Air بتصميم فائق النحافة وأداء متكامل

كشفت شركة هواوي رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch Air، والتي تُعد أنحف ساعة ذكية في تاريخ الشركة بسمك لا يتجاوز 6.9 ملم ووزن خفيف يبلغ 27 جرامًا فقط دون السوار.

وتجمع الساعة بين التصميم الفائق النحافة والمواصفات التقنية المتكاملة لتوفير راحة عالية أثناء الارتداء طوال اليوم وأثناء النوم.

أداء خارق و شاشة مبتكرة.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Honor 700 Pro

أصبح هاتف Honor 700 Pro متاحًا الآن للشراء عبر العديد من المواقع التجارية ليقدم إضافة قوية ومنافسة في فئة الهواتف الرائدة. ويجمع الهاتف بين الأداء الفائق والبطارية العملاقة بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا، مع إمكانيات تصوير متقدمة وتصميم يضم شاشة خلفية مبتكرة.