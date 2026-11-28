يستمر سعر الدولار في أول تداولات اليوم السبت 218-11-2026 داخل البنوك المصرية.

أجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك منذ صباح أمس الجمعة وعلى مدار اليوم مستوى السوق الرسمية ودون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك؛ ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 54.67 جنيها في معظم البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.67 جنيها للشراء و 54.78 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 54.67 جنيها للشراء و 54.77 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 54.73 جنيها للشراء و 54.83 جنيها للبيع في بنكي " التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري".

ووصل سعر الدولار 54.75 جنيها للشراء و 54.85 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.77 جنيها للشراء و 54.87 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، HSBC،العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 54.79 جنيها للشراء و 54.89 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 54.85 جنيها للشراء و 54.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 54.83 جنيها للشراء و 54.84 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.8 جنيها للشراء و 54.9 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس ونكست.