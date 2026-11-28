تواصل لكزس تعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة بالمملكة العربية السعودية من خلال LX 600 Elite موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم بمجموعة من التجهيزات التي تجمع بين القدرات الميكانيكية القوية والخصائص التقنية المتطورة.
محرك V6 توين تيربو بقوة 409 أحصنة
تحصل لكزس LX 600 Elite موديل 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ويعتمد على تقنية الشحن التوربيني المزدوج، دون الاستعانة بمنظومة هجينة.
وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بالتعاون مع نظام دفع رباعي 4WD، وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 409 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 650 نيوتن متر.
لكزس 600 Elite وأنظمة السلامة
تضم لكزس LX 600 Elite مجموعة من الأنظمة الإلكترونية المخصصة للحماية، وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات والتحكم أثناء نزول المنحدرات.
وتشمل تجهيزات القيادة نظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتدعم السيارة كذلك تقنيات قراءة مسارات الطريق، مع التنبيه عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله، فضلا عن نظام مراقبة النقطة العمياء.
وتأتي السيارة لكزس 600 Elite بعدد من حساسات الحركة الأمامية والخلفية لتسهيل تقدير المسافات المحيطة والاصطفاف، بالإضافة إلى الكاميرات الخارجية التي توفر رؤية للمناطق المحيطة بالهيكل، وتكتمل منظومة الحماية بتوفير 10 وسائد هوائية.
تجهيزات لكزس 600 Elite
تعتمد المقصورة الداخلية على مجموعة من التقنيات الرقمية، حيث تتوفر شاشتان لنظام المعلومات والترفيه بقياسي 12.3 و7 بوصات، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة يساعد السائق في الوصول إلى وجهته.
كما تأتي لوحة العدادات الرقمية بشاشة قياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة والمعلومات الأساسية، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD بقياس 10 بوصات، مع نظام صوتي ترفيهي، وتكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف، ومقاعد كهربائية.
سعر لكزس LX 600 Elite موديل 2026 في السعودية
يبدأ سعر لكزس LX 600 Elite موديل 2026 في السوق السعودية من 583,500 ريال سعودي.