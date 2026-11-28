تواصل لكزس تعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة بالمملكة العربية السعودية من خلال LX 600 Elite موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم بمجموعة من التجهيزات التي تجمع بين القدرات الميكانيكية القوية والخصائص التقنية المتطورة.

محرك V6 توين تيربو بقوة 409 أحصنة

تحصل لكزس LX 600 Elite موديل 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ويعتمد على تقنية الشحن التوربيني المزدوج، دون الاستعانة بمنظومة هجينة.

لكزس 600 Elite

وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بالتعاون مع نظام دفع رباعي 4WD، وتصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 409 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 650 نيوتن متر.

لكزس 600 Elite

لكزس 600 Elite وأنظمة السلامة

تضم لكزس LX 600 Elite مجموعة من الأنظمة الإلكترونية المخصصة للحماية، وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة صعود المرتفعات والتحكم أثناء نزول المنحدرات.

لكزس 600 Elite

وتشمل تجهيزات القيادة نظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتدعم السيارة كذلك تقنيات قراءة مسارات الطريق، مع التنبيه عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله، فضلا عن نظام مراقبة النقطة العمياء.

لكزس 600 Elite

وتأتي السيارة لكزس 600 Elite بعدد من حساسات الحركة الأمامية والخلفية لتسهيل تقدير المسافات المحيطة والاصطفاف، بالإضافة إلى الكاميرات الخارجية التي توفر رؤية للمناطق المحيطة بالهيكل، وتكتمل منظومة الحماية بتوفير 10 وسائد هوائية.

تجهيزات لكزس 600 Elite

تعتمد المقصورة الداخلية على مجموعة من التقنيات الرقمية، حيث تتوفر شاشتان لنظام المعلومات والترفيه بقياسي 12.3 و7 بوصات، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة يساعد السائق في الوصول إلى وجهته.

لكزس 600 Elite

كما تأتي لوحة العدادات الرقمية بشاشة قياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة والمعلومات الأساسية، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD بقياس 10 بوصات، مع نظام صوتي ترفيهي، وتكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف، ومقاعد كهربائية.

سعر لكزس LX 600 Elite موديل 2026 في السعودية

يبدأ سعر لكزس LX 600 Elite موديل 2026 في السوق السعودية من 583,500 ريال سعودي.