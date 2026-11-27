تحول حفل زفاف ابنة سياسي هندي إلى حدث استثنائي تصدر الاهتمام والتريند في الهند، بعدما استقطب نحو 400 ألف مدعو، في احتفال ضخم تجاوزت مظاهره المعتادة لحفلات الزواج، وتسبب في اختناقات مرورية واسعة النطاق بالقرب من موقع إقامته شرقي الهند.

وأقام السياسي الهندي أنانت سينغ حفل زفاف ابنته في ولاية بيهار، الأربعاء، وسط أجواء احتفالية بالغة الفخامة، بعدما وجه الدعوة إلى أعداد كبيرة من الأشخاص، شملت سكان قرى بأكملها، إلى جانب شخصيات سياسية وأصدقاء ومعارف من قطاعات مختلفة.

ولم يقتصر الحفل على مراسم الزواج والوليمة، بل امتد إلى فعاليات وتجهيزات ضخمة، جعلت المناسبة واحدة من أكثر حفلات الزفاف إثارة للجدل والاهتمام خلال الأيام الأخيرة.

500 طاهٍ ووليمة ضخمة للضيوف

بحسب المعلومات المتداولة عن الحفل، استعان منظمو المناسبة بنحو 500 طاهٍ لإعداد الطعام للضيوف الذين توافدوا بأعداد هائلة، وشملت قائمة الطعام أصنافاً نباتية متنوعة، إلى جانب تجهيز نحو 500 ألف قطعة من الحلويات والمعجنات.

وتسبب تدفق مئات الآلاف من المدعوين والمتفرجين في ازدحام مروري كبير بمحيط قرية نادوان، مسقط رأس السياسي الهندي، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التنقل في المنطقة.

ووفق تقارير إعلامية هندية، اضطر أحد المسؤولين المنتخبين إلى ترك سيارته بعدما علق وسط التكدس المروري، واستكمال رحلته إلى موقع الحفل عبر الحقول باستخدام جرار زراعي، في مشهد يعكس حجم الازدحام الذي فرضته المناسبة.

كما جرى تجهيز خمسة مهابط للطائرات المروحية لاستقبال الشخصيات والضيوف الذين اختاروا الوصول إلى الحفل جواً، في محاولة لتسهيل حركة الوصول إلى موقع الاحتفال.

متفرجون فوق الأشجار وأبراج الكهرباء

ولم يقتصر المشهد على المدعوين، إذ احتشد عدد كبير من الأشخاص لمتابعة مظاهر الاحتفال، وظهرت صور متداولة لمتفرجين اعتلوا الأشجار وأبراج الكهرباء، في محاولة لمشاهدة فعاليات الزفاف من أماكن مرتفعة.

وتجاوز حجم الحضور قدرة منظمي المناسبة على إدارة بعض الفعاليات المصاحبة، ما دفعهم إلى إلغاء سباق كان مقرراً بمشاركة نحو 200 حصان، بعدما أصبح التعامل مع الحشود المتجمعة لمتابعته أمراً بالغ الصعوبة.

من هو أنانت سينغ صاحب الحفل؟

ويعد أنانت سينغ من الشخصيات السياسية البارزة والمثيرة للجدل في ولاية بيهار الهندية، حيث ارتبط اسمه بالحياة السياسية في الولاية منذ سنوات طويلة، ويواجه كذلك عدداً من التحقيقات والقضايا القضائية، من بينها قضايا تتعلق بجرائم قتل.

وتأتي هذه المناسبة في الهند، التي تشهد سنوياً ملايين حفلات الزفاف، حيث يمثل قطاع الزواج صناعة ضخمة تتداخل فيها الخدمات والضيافة والاحتفالات، وتقدر قيمة سوق حفلات الزفاف في البلاد بعشرات مليارات الدولارات سنوياً، وفق تقديرات مؤسسات استشارية.