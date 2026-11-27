تقدم أحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي لحزب الشعب الجمهوري، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى حزب الشعب الجمهوري، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، حيث وجه الألفي الشكر إلى القائمين على تنظيم المنتدى، مشيدًا بالجهود المبذولة لخروجه بصورة تعزز التواصل والتفاعل بين مختلف قيادات وأعضاء الحزب، وتدعم مسارات العمل التنظيمي والسياسي.

وفي سياق حديثه عن استكمال الهيكل التنظيمي للحزب، هنأ الألفي القيادات التي شملتها القرارات التنظيمية الأخيرة، مؤكدًا أن المواقع التنظيمية ليست وجاهة اجتماعية أو مجرد ألقاب، وإنما مسؤولية وتكليف وفرصة حقيقية لإثبات القدرة على العطاء والعمل والتواصل مع المواطنين.

وأوضح أن كل موقع تنظيمي يمثل مساحة جديدة للعمل، وكل مسؤولية يتولاها أحد القيادات تعد عهدًا جديدًا بالالتزام تجاه الحزب والوطن، بما يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل بجدية لتحقيق أهداف الحزب وخدمة المواطنين، مؤكدًا ضرورة أن يكون الجميع على قدر الثقة والمسؤولية.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن الهدف الرئيسي من انعقاد المنتدى يتمثل في تأهيل الكوادر لإدارة الاستحقاقات السياسية المقبلة، واختبار قدرة الذراع التنظيمي للحزب على استيعاب متطلبات المرحلة والتعامل مع تحدياتها، من خلال تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف المستويات التنظيمية.

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري لا يقتصر على حماية الحدود، وإنما يمتد ليشمل حماية العقول وبناء الوعي، موضحًا أن تشكيل الوعي يبدأ بتعزيز التواصل والتفاعل بين قيادات وأعضاء الحزب، وتبادل الرؤى والأفكار، بما يسهم في بناء خطاب سياسي ومجتمعي أكثر ارتباطًا بقضايا المواطنين.

ولفت الألفي إلى أن مسؤولية الأحزاب السياسية لا تتوقف عند العمل السياسي والتنظيمي، بل تمتد إلى أداء دور مجتمعي فاعل في تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي، والتواصل المباشر مع المواطنين، والتفاعل مع احتياجاتهم والمشاركة في مواجهة التحديات التي تمس حياتهم اليومية.

كما أكد أهمية استمرار المنتدى وتطويره وتوسيع نطاق المشاركة فيه، معلنًا استهداف الحزب تنظيم النسخة الرابعة بإحدى محافظات صعيد مصر، بما يضمن امتداد الحوار والتواصل إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى رؤى المواطنين وتطلعاتهم.

واختتم الألفي بالتأكيد على أن شعار الحزب «مصر أولًا» يمثل البوصلة التي تحدد مواقفه وتحكم قراراته وتحركاته، والمبدأ الذي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، موضحًا أن الاختلاف في الرأي يجب ألا يتحول إلى اختلاف على الوطن، وأن التنافس السياسي ينبغي أن يكون من أجل تقديم الأفضل للمواطنين، وليس تحقيق مكاسب ضيقة.