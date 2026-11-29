قد لا يعرف الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر السبب، فقلة النوم، أو يوم عمل شاق، أو قضاء ساعات طويلة في مكان صاخب، كلها أمور قد تبدو طبيعية في الحياة، لكنها في الواقع قد تزيد من وتيرة نوبات الصداع النصفي

إذا كنتَ مُعرَّضاً للصداع النصفي، فإن دماغك يتفاعل بشكلٍ أكبر مع التغييرات المحيطة به وداخله، وهذا يعني أن العادات اليومية مهمة للغاية للسيطرة على الصداع النصفي.

أحد الأسباب الرئيسية هو نمط النوم.

فتغيير مواعيد النوم باستمرار، أو السهر لوقت متأخر، أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يُخلّ بدورة النوم الطبيعية للجسم، حتى النوم لفترات طويلة قد يُسبب الصداع النصفي لدى البعض، لذلك، يُعدّ الحفاظ على جدول نوم منتظم بنفس أهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

قد تؤثر الأماكن التي تقضي فيها يومك أيضاً، فضوضاء المرور المستمرة، والموسيقى، والعمل الصاخب، أو سماعات الرأس ذات الصوت العالي، كلها عوامل قد تزيد من حدة أعراض الصداع النصفي

قد يؤدي التعرض المطول للشاشات، والأضواء، والصور الوامضة، والروائح النفاذة إلى إرهاق الحواس.

بالنسبة للشخص الذي يعاني بالفعل من الصداع النصفي، قد تجعل هذه العوامل الجهاز العصبي يعاني من صعوبة في التعامل مع التحفيز اليومي، من الأمور الأخرى التي غالباً ما يتم إغفالها العلاقة بين التوتر والصداع، فالمواعيد النهائية الضيقة، وضغوط العمل، والإرهاق العاطفي، وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، كلها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

ومن المثير للاهتمام أن الصداع النصفي لا يحدث دائماً عند ارتفاع مستوى التوتر

يشعر بعض الناس بهذه المشاعر بعد انتهاء التوتر، كما هو الحال بعد الانتهاء من مشروع ما أو عند بدء عطلة نهاية الأسبوع، تُعدّ عادات الطعام والشراب اليومية مهمة أيضاً، فإهمال الوجبات، وعدم تناول وجبة الإفطار، وعدم شرب الماء، والإفراط في تناول الكافيين، كلها عوامل قد تُحفّز نوبات الصداع النصفي، ويمكن أن يساعدك ملاحظة وجود أنماط بين هذه العادات ونوبات الصداع النصفي على تحديد مُسبّباتها

تذكر أن الصداع النصفي حالة دماغية، وليس مجرد صداع عادي. قد تُسبب النوبات ألمًا نابضًا، وغثيانًا، وقيئًا، وحساسية للضوء والصوت، وقد تستمر لساعات أو أيام.

المصدر times of India