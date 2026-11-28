شن الإعلامي عبدالناصر زيدان هجومًا حادًا على بعض الأشخاص الذين حرصوا على تصوير مشاهد حادث الوراق بهواتفهم المحمولة، بدلًا من تقديم المساعدة للضحايا، مؤكدًا أن أكثر ما آلمه في الحادث هو استغلال مآسي الناس بحثًا عن المشاهدات والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حادث الوراق

وقال عبدالناصر زيدان، خلال ظهوره عبر برنامج «ستاد مصر»، إن حادث الوراق مأساة كبيرة تستوجب من الجميع مراجعة أنفسهم وحساباتهم، وعدم التعامل مع ما حدث وكأنه أمر عابر، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث قد تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى لمراجعة النفس قبل فوات الأوان، داعيًا الله أن يحفظ الجميع.

وأضاف زيدان أن تصوير آلام الضحايا وأسرهم أمر لا يجوز، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع عاجل يوقف هذه التصرفات ويحافظ على كرامة الضحايا وحرمة مصاب أسرهم، واختتم حديثه بعبارة غاضبة: «ملعون أبو التصوير على السوشيال ميديا، وعلى اليوم اللي شوفنا فيه الموبايلات بتتصوب على مآسي الناس بدلًا من مد يد العون لهم!».