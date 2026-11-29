أعلن وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، دعمه لاستمرار سامي قمصان في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أن قمصان يستحق الحصول على فرصته كاملة، في ظل الخبرات التي يمتلكها.

وقال وليد سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يؤيد استمرار سامي قمصان في قيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة، متمنيًا له التوفيق في مهمته، واستغلال الفرصة التي حصل عليها لإثبات قدراته.

وأضاف: «أنا مع دعم كابتن سامي قمصان واستمراره، لأن سامي قمصان يستحق الفرصة وعنده خبرات، وربنا يوفقه ويمسك في الفرصة».

ويأتي موقف وليد سليمان بالتزامن مع تولي سامي قمصان القيادة الفنية للأهلي، بعد رحيل حسين عموتة، وقيادته الفريق في مرحلة جديدة وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لاستعادة الانتصارات والمنافسة على البطولات.

وكان الأهلي قد تقدم على أول أغسطس الأنجولي بثلاثية دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وافتتح محمود صلاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما سجل هدفًا برأسية قوية، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32، من ضربة رأسية، ليعزز تقدم الفريق الأحمر.