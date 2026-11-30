قال النائب محمد أبو العينين، إن بناء اقتصاد مصري حديث يتطلب تكاملًا بين التوسع في المشروعات والاستثمار في العنصر البشري وتوطين الصناعات، مؤكدًا أن التنمية لا يمكن أن تعتمد على إنشاء المصانع والمدن الجديدة فقط، وإنما تحتاج إلى عمالة مدربة وعقول قادرة على الابتكار والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

مواد البناء ومستلزمات الإنتاج

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن التوسع العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة الطلب على الخامات الأولية ومواد البناء ومستلزمات الإنتاج، وهو ما ساهم في تنشيط الصناعات المحلية وخلق فرص جديدة أمام المصنعين المصريين.

وأضاف أن الدولة تدخلت لدعم النشاط الصناعي عندما تباطأ القطاع الخاص، بما ساعد على تلبية احتياجات المشروعات الكبرى من مستلزمات الإنتاج والخامات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطوير منظومة التدريب والتعليم

وأشار إلى ضرورة تطوير منظومة التدريب والتعليم، من خلال الاستفادة من خريجي الجامعات المصرية وتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المستقبلية، إلى جانب تدريب آلاف الشباب على نفقة الدولة في قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.

البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات

ولفت إلى أن البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات لا تقتصر على الطرق والمرافق، وإنما تشمل أيضًا بناء العقول وتنمية الإبداع وتطوير الخدمات الرقمية، وتوفير العمالة الماهرة، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات أمام المستثمرين.

سرعة تعامل مؤسسات الدولة

وشدد على أهمية سرعة تعامل مؤسسات الدولة مع مشكلات المستثمرين، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير بيئة عمل تقدر قيمة الوقت وتكلفة الإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.