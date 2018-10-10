شاهد.. أول صورة لـ محمد صلاح فور وصوله إلى القاهرة للانضمام للمنتخب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة، للنجم العالمي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، فور وصوله إلى القاهرة.





وأدى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه الثاني، مساء الثلاثاء، استعدادًا للقاء سوازيلاند يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.



