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رياضة

شاهد.. أول صورة لـ محمد صلاح فور وصوله إلى القاهرة للانضمام للمنتخب

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة، للنجم العالمي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، فور وصوله إلى القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه الثاني، مساء الثلاثاء، استعدادًا للقاء سوازيلاند يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

وشارك في المران 23 لاعبًا، ولكن لم يتمكن محمد صلاح من اللحاق بالتدريبات؛ بعد سماح خافيير أجيري المدير الفني، له، بتأجيل رحلته عدة ساعات؛ لقضائها مع أسرته، والحصول على مزيد من الراحة بعد مشاركته مع ليفربول في لقاء مانشستر يونايتد الأخير.
شاهد.. أول صورة لـ محمد صلاح فور وصوله إلى القاهرة للانضمام للمنتخب

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