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نشرة الفن.. كاردي بي تلغي حفلاتها الغنائية لهذا السبب.. حلا شيحة تجتمع مع نجوم الفن في سحور.. كاميلا مورون تدعم حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان.. كريم محمود عبد العزيز يعيد أمجاد والده.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
شيرى نبيل

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