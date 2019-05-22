نشرة الفن.. كاردي بي تلغي حفلاتها الغنائية لهذا السبب.. حلا شيحة تجتمع مع نجوم الفن في سحور.. كاميلا مورون تدعم حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان.. كريم محمود عبد العزيز يعيد أمجاد والده.. صور

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية، والتى حازت على اهتمام القراء، ونكشف فيها تفاصيل أول تعليق للفنانة سهير البابلى على مرضها وزيارة إسعاد يونس لها، كما تم نشر خبر إصابة محمد نجم بجلطة دماغية.
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بعد 6 أيام.. John Wick Chapter 3 يحقق 100 مليون دولار.. فيديو
بسبب عملية تكبير ثدي.. كاردي بي تلغي حفلاتها الغنائية
هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور
إيمي سمير غانم بالقفطان المغربي في أحدث ظهور لها
حلا شيحة تجتمع مع نجوم الفن في سحور ليلة أمس
ندى بسيوني بالعباية السوداء في أحدث جلسة تصوير
بوسي شلبي تنشر فيديو مع بطل خمسة ونص معتصم النهار
على طريقة الكيمي كيما كا.. كريم محمود عبد العزيز يعيد أمجاد والده.. فيديو
نشرت صورة تجمعه بالهضبة.. حمادة إسماعيل يشيد بأداء دينا الشربيني في زي الشمس