نشرة الفن.. كاردي بي تلغي حفلاتها الغنائية لهذا السبب.. حلا شيحة تجتمع مع نجوم الفن في سحور.. كاميلا مورون تدعم حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان.. كريم محمود عبد العزيز يعيد أمجاد والده.. صور

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية، والتى حازت على اهتمام القراء، ونكشف فيها تفاصيل أول تعليق للفنانة سهير البابلى على مرضها وزيارة إسعاد يونس لها، كما تم نشر خبر إصابة محمد نجم بجلطة دماغية.