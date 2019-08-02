نشرة الفن.. محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا.. دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. ولطيفة تحيي 4 حفلات في تونس الشهر الجاري

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
لطيفة تحيي 4 حفلات في تونس شهر أغسطس الجاري
تحيى النجمة التونسية لطيفة، 4 حفلات فى بلدها تونس خلال شهر أغسطس الجارى فى مهرجانات مختلفة هى مهرجان قابس الدولي فى 2 أغسطس، ومهرجان طبرقة الدولى 4 أغسطس، مهرجان المهدية الدولى فى 6 أغسطس، مهرجان المنستير الدولي فى 9 أغسطس.
مينا مسعود يؤكد حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.. فيديو
أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتي 27 سبتمبر2019.
محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا.. صور
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بنشر صور جديدة هو في الجيم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور
تعرضت المطربة اللبنانية دوللي شاهين لوعكة صحية ألزمتها الفراش، ونشرت دوللي صورتها وهي مستلقية على الفراش، معلنه عن تعرضها لوعكة صحية مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء
هالة صدقي تتلقى العزاء في والدتها بكنيسة المرعشلي في الزمالك .. غدا
تتلقى النجمة هالة صدقي العزاء فى والدتها غدا فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث توفيت بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر حيث وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.
داليا مصطفى: أعيش مرحلة نضج فني ولم أسع للانتشار من بداياتي
أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها لم تسع منذ بداية مشوارها الفنى للانتشار ، حيث أنها تختار أعمالها بدقة منذ دخولها مجال التمثيل .
لطيفة تحيي 4 حفلات في تونس شهر أغسطس الجاري
تحيى النجمة التونسية لطيفة، 4 حفلات فى بلدها تونس خلال شهر أغسطس الجارى فى مهرجانات مختلفة هى مهرجان قابس الدولي فى 2 أغسطس، ومهرجان طبرقة الدولى 4 أغسطس، مهرجان المهدية الدولى فى 6 أغسطس، مهرجان المنستير الدولي فى 9 أغسطس.
مينا مسعود يؤكد حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.. فيديو
أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتي 27 سبتمبر2019.
محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا.. صور
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بنشر صور جديدة هو في الجيم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور
تعرضت المطربة اللبنانية دوللي شاهين لوعكة صحية ألزمتها الفراش، ونشرت دوللي صورتها وهي مستلقية على الفراش، معلنه عن تعرضها لوعكة صحية مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء
هالة صدقي تتلقى العزاء في والدتها بكنيسة المرعشلي في الزمالك .. غدا
تتلقى النجمة هالة صدقي العزاء فى والدتها غدا فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث توفيت بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر حيث وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.
داليا مصطفى: أعيش مرحلة نضج فني ولم أسع للانتشار من بداياتي
أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها لم تسع منذ بداية مشوارها الفنى للانتشار ، حيث أنها تختار أعمالها بدقة منذ دخولها مجال التمثيل .