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فن

نجم الأكشن الأول.. رامز أمير يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد السقا

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:04 م
رامز أمير وأحمد السقا
رامز أمير وأحمد السقا
أحمد إبراهيم
نشر الفنان رامز أمير صورا مع الفنان احمد السقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ووجه له رسالة مؤثرة يعبر فيها عن اعجابه بشخصيته وأعماله.

وعلق رامز أمير على الصور قائلًا: "أسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسى أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش، بس حبي للتمثيل والأكشن بدأ معايا لما شوفت (شورت وفانلة وكاب) ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللي نفسي أبقى زيه".

وأضاف رامز قائلا : "حبي ليه هو اللي خلاني أمثل، هو اللي خلاني أعمل أكشن، أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالي عشرين مرة ويمكن أكتر والسقا بالنسبالي مش بس نجم الأكشن الأول، السقا نجم هفضل أتعلم منه كل يوم، بتعلم من نجوميته، وبتعلم من أخلاقه، هفضل طول عمري من معجبينك يا نجم مصر الأول".

يذكر ان الفنان رامز أمير يشارك فى فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتعاقد رامز مؤخرا عغلى بطولة فيلم جديد ينتمى الى نوعية أفلام الأكشن ولم يكن عن أى تفاصيل.
نجم الأكشن الأول.. رامز أمير يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد السقا

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