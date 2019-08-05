برلمانى يطالب الاحزاب الافريقية بالتحرك لإحلال الأمن والاستقرار في القارة

قال النائب حاتم باشات، عضو لجنة التعاون الدولي وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي ، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل وبعد رئاسته للاتحاد الافريقي، لديها إراداة سياسية لمواصلة المساهمة الفاعلة فى العمل الإفريقي الجماعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستامة والشراكة بين دولها فضلا عن التحرك على المستوى الثنائى مع بلدانها لتعزيز المصالح المتبادلة.



ونوه باشات - فى كلمة فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي ؛ التى تستمر أربعة أيام - بدور وجهود اثيوبيا فى الشأن السودانى من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، وأشاد بكل جهد إفريقي لاحلال السلام والاستقرار فى السودان والدول الافريقية التى تشهد نزاعات.



وأضاف باشات " لابد من التوصل لحلول خالصة لمعالجة قضايا ومشاكل القارة والحد من التدخلات الخارجية المشبوهة، ونشكر أثيوبيا على احتضانها الاتفاق السودانى مؤخرا على أراضيها".



وأشار باشات إلى أنه بالرغم من إيجابيات احتواء النزاعات داخل القارة لكن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الجهود لمواصلة مواجهة التحديات وأهمها الإرهاب والتطرف والظواهر العابرة للحدود، "، مشددا فى هذا السياق على ضرورة استقرار الأوضاع فى السودان والجزائر وباقى بلدان القارة والتحذير من انعكاسات عدم الاستقرار على الأوضاع الأمنية.



ولفت باشات إلى ضرورة قيام أحزاب أفريقيا بالتوعية داخل دولها وتعزيز التوجه نحو الأمن والاستقرار واقتراح حلول للمشكلات وتشجيع المعارضة البناءة.



وشدد باشات على ضرورة تفعيل التوصيات التى ستخرج من اجتماع اللجنة وتنفيذها، ناقلا فى هذا السياق تحيات سليم الزعنون رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى للجنة وطالبها بوضع تطورات القضية الفلسطينية كموضوع دائم فى الدورة القادمة للاتحاد الافريقي التى ستقام فى الكونغو برازفيل.



وتمني باشات توصل المشاركين فى الاجتماعات إلى توصيات فاعلة فى ختام الاجتماعات ؛ مشيرا الى رغبة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وضع فلسطين كبند على القتعقد فى الكونغو برازافيل أكتوبر المقبل.



ومن جانبه؛قال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفير مصطفى القوني ان الاجتماع اليوم هو الثاني بعد اجتماع لجنة الزراعة فى البرلمان الافريقي بالقاهرة مؤخرا تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية الإفريقية ؛ مؤكدا أن الأولوية لجهود التكامل الاقتصادي والتعاون الافريقي والمشروعات المشتركة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون والتعاون فى مجال التجارة الحرة الافريقية والربط الكهربائي .



وأضاف: أن مصر تؤكد على أولوية التعاون الإفريقي المشترك والعربي الإفريقي إدراكًا من القيادة السياسية لدفع التنمية الشاملة وإعادة الإعمار لما بعد النزاعات فى الدول الإفريقية وتابع: أن الربط مابين الأمن والتنمية فى افريقيا ضرورة لعلاج مشكلات الهجرة والنزوح القسري وأنه فى سبتمبر القادم تستضيف مصر مؤتمر يبحث مشكلات الهجرة .



وشدد القوني على ضرورة تعزيز دور المرأة كوسيط لحل النزاعات والمشكلات فى افريقيا ؛ مشيدا بجهود الأزهر الشريف فى محاربة الفكر المتطرف؛ وكذلك دور وزارة الأوقاف المصرية بالإضافة الى الجهود المبذولة من قبل قوات الدفاع والأمن لمكافحة الارهاب وإحلال الأمن فى دول القارة.