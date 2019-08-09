اخبار الحوادث.. تفاصيل مثيرة في انفجار معهد الاورام.. واكبر حملات لضبط مصانع الغش.. وحكاية قاتل صديق عمره بسبب الفلوس

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، اخبار حوادث جاء على رأسها اعلان وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لحادث انفجار معهد الاورام.
- تفاصيل مثيرة في حادث تفجير معهد الأورام
كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى "عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن" حركى معتصم، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.
وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من لأفراد أسرته، كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولًا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.
- مصرع مسعف سقط به أسانسير مستشفى
لقى مسعف بإسعاف الدقهلية مصرعه إثر سقوط الأسانسير به من الدور ال 11 عقب إيصاله حاله لمستشفى خاص بـ المنصورة، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أسانسير خاص بمستشفى دار الفؤاد الخاص بالمنصورة وبداخله أحد المسعفين بإسعاف الدقهلية.
- تفاصيل مثيرة في حادث تفجير معهد الأورام
كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى "عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن" حركى معتصم، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.
وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من لأفراد أسرته، كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولًا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.
- مصرع مسعف سقط به أسانسير مستشفى
لقى مسعف بإسعاف الدقهلية مصرعه إثر سقوط الأسانسير به من الدور ال 11 عقب إيصاله حاله لمستشفى خاص بـ المنصورة، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أسانسير خاص بمستشفى دار الفؤاد الخاص بالمنصورة وبداخله أحد المسعفين بإسعاف الدقهلية.
اقرأ ايضا.. ربطوا الحرامية في شجرة وعمود نور
- خلص على صديقه ورمى جثته في المية
واقعة جديدة كشفتها الاجهزة بوزارة الداخلية، بعدما تبلغ لقسم أول المنصورة من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق التوك توك عن المنزل وعدم عودته.
في البداية، تم توجيه فريق بحث بمحيط منزل الشاب، وتم العثور على التوك توك الخاص به بالقرب من المنزل، وبدأت المباحث في استكمال دورها في البحث عن خيوط لكشف لغز اختفاء الشاب، وضعت المباحث خطة اعتمدت على مراجعة مكالمات هاتف المتغيب الأخيرة، والبحث عن مشاهداته الأخيرة بين جيرانه وأصدقائه، وعلاقاته ومدي خلافاته مع الاخرين، حتي تبين ان وراء ارتكاب الواقعة صديقه.
- تفاصيل أكبر حملة أمنية على المصانع غير المرخصة
أسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط مسئولى عدد 5 مصانع "بدون ترخيص" منهم مصنيعن لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة، ومصنع لإتناج وتعبئة صابون الغسيل المغشوش، ومصنع لتعبئة أدخنة المعسل المغشوش، ومصنع لإنتاج وتعبئة المخلل المغشوش.
حيث تمكنت الاجهزة من ضبط 12000 لتر مواد خام لتصنيع زيت الطعام، و4002 لتر منتج نهائى لزيت الطعام، و3000 لتر مواد خام لتصنيع صابون الغسيل، و8400 قطعة صابون منتج نهائى، و500 كيلو جرام خام المعسل، و1680 كيلو جرام منتج نهائى لمعسل منسوب إنتاجه لكبرى الشركات، و10 طن مخللات، و1,175 طن منتج نهائى مخللات معد للتداول.
- خلص على صديقه ورمى جثته في المية
واقعة جديدة كشفتها الاجهزة بوزارة الداخلية، بعدما تبلغ لقسم أول المنصورة من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق التوك توك عن المنزل وعدم عودته.
في البداية، تم توجيه فريق بحث بمحيط منزل الشاب، وتم العثور على التوك توك الخاص به بالقرب من المنزل، وبدأت المباحث في استكمال دورها في البحث عن خيوط لكشف لغز اختفاء الشاب، وضعت المباحث خطة اعتمدت على مراجعة مكالمات هاتف المتغيب الأخيرة، والبحث عن مشاهداته الأخيرة بين جيرانه وأصدقائه، وعلاقاته ومدي خلافاته مع الاخرين، حتي تبين ان وراء ارتكاب الواقعة صديقه.
- تفاصيل أكبر حملة أمنية على المصانع غير المرخصة
أسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط مسئولى عدد 5 مصانع "بدون ترخيص" منهم مصنيعن لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة، ومصنع لإتناج وتعبئة صابون الغسيل المغشوش، ومصنع لتعبئة أدخنة المعسل المغشوش، ومصنع لإنتاج وتعبئة المخلل المغشوش.
حيث تمكنت الاجهزة من ضبط 12000 لتر مواد خام لتصنيع زيت الطعام، و4002 لتر منتج نهائى لزيت الطعام، و3000 لتر مواد خام لتصنيع صابون الغسيل، و8400 قطعة صابون منتج نهائى، و500 كيلو جرام خام المعسل، و1680 كيلو جرام منتج نهائى لمعسل منسوب إنتاجه لكبرى الشركات، و10 طن مخللات، و1,175 طن منتج نهائى مخللات معد للتداول.