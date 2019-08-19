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أخبار العالم

إرهاب أردوغان في سوريا يتواصل.. آليات عسكرية تركية تدخل إلى إدلب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
حسام رضوان
بعد الاحتلال التركي المقنع لبلدة عفرين السورية بدعوى مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، يواصل أردوغان تدخلاته الخبيثة في سوريا، حيث أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، بأن آليات تركية اجتازت الحدود باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، ما يعد دليلا فاضحا على دعم تركيا للمجموعات الإرهابية.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال المصدر إن "آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين، ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وأضاف أن سوريا تدين بأشد العبارات التدخل التركي السافر في شؤونها، وتحمل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان المسئولية الكاملة عن عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ولأحكام القانون الدولي.

وشدد على أن السلوك التعركي العدواني لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها، حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي.

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