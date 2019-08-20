بعد توجيهات الرئيس السيسي .. صدى البلد يرصد تطوير بحيرات مصر لاستعادة دورها الحيوي

"أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت" هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن بحيرات مصر وعن دورها الهام الذي تحاول الدولة استعادته وذلك خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية.
رصد موقع صدى البلد أهم البحيرات في مصر وتطويرها وإزالة التعديات عليها طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
- بحيرة فريدة..البردويل تبتعد عن مصادر التلوث وتتميز بنظام بيئي فريد .. وتنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي
-- مسطح بحيرة ناصر أكبر البحيرات الصناعية فى العالم .. وتنفيذ قرارات الرئيس السيسى لتنمية الثروة السمكية بها .. وضخ 20 مليون وحدة زريعة لزيادة إنتاجية الصيد
- طبقا لتوجيهات السيسي .. بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الشمالية.. تحتوي على أجود أنواع الأسماك .. استمرار أعمال التطوير والتطهير والتي بدأت تجنى ثمارها لعودة الأسماك المهاجرة
طبقا لتوجيهات السيسي.. إنقاذ بحيرة المنزلة بالدقهلية من التلف.. وإزالة التعديات وتطهير البواخر صورة مضيئة.. والمحافظ: لن نقنن أوضاع المخالفين
بعد تلوثها بمياه الصرف.. قرار السيسي طوق النجاة لبحيرة التمساح بالإسماعيلية.. الصرف الصناعي سبب الكارثة.. ويؤثر بشدة على قدرتها الإنتاجية من الثروة السمكية
بعد توجيهات السيسي.. بحيرة المنزلة ببورسعيد تساهم فى النهوض باقتصاد الوطن بكورنيش عالمى.. وتطهيرها من الأعمال الخارجة عن القانون
بعد توجيهات الرئيس السيسى .. بحيرة مريوط في حيز التطوير.. سنوات من التعديات أثرت على الصيد وتقليص حجمها لـ 16 ألف فدان.. و75 ألف نسمة يستفيدون من نشاطها
بعد توجيهات الرئيس السيسى .. بحيرات توشكى جنوب أسوان ضمن بحيرات مصر التي سيتم تنميتها.. تساهم في تحقيق التنمية الاستراتيجية
مبادرة الرئيس السيسي طوق النجاة لبحيرات سيوة .. تعاني من زيادة الملوحة وزيادة صرف مياه الزراعة.. واشهرها شياطة وفطناس
رصد موقع صدى البلد أهم البحيرات في مصر وتطويرها وإزالة التعديات عليها طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
- بحيرة فريدة..البردويل تبتعد عن مصادر التلوث وتتميز بنظام بيئي فريد .. وتنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي
-- مسطح بحيرة ناصر أكبر البحيرات الصناعية فى العالم .. وتنفيذ قرارات الرئيس السيسى لتنمية الثروة السمكية بها .. وضخ 20 مليون وحدة زريعة لزيادة إنتاجية الصيد
- طبقا لتوجيهات السيسي .. بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الشمالية.. تحتوي على أجود أنواع الأسماك .. استمرار أعمال التطوير والتطهير والتي بدأت تجنى ثمارها لعودة الأسماك المهاجرة
طبقا لتوجيهات السيسي.. إنقاذ بحيرة المنزلة بالدقهلية من التلف.. وإزالة التعديات وتطهير البواخر صورة مضيئة.. والمحافظ: لن نقنن أوضاع المخالفين
بعد تلوثها بمياه الصرف.. قرار السيسي طوق النجاة لبحيرة التمساح بالإسماعيلية.. الصرف الصناعي سبب الكارثة.. ويؤثر بشدة على قدرتها الإنتاجية من الثروة السمكية
بعد توجيهات السيسي.. بحيرة المنزلة ببورسعيد تساهم فى النهوض باقتصاد الوطن بكورنيش عالمى.. وتطهيرها من الأعمال الخارجة عن القانون
بعد توجيهات الرئيس السيسى .. بحيرة مريوط في حيز التطوير.. سنوات من التعديات أثرت على الصيد وتقليص حجمها لـ 16 ألف فدان.. و75 ألف نسمة يستفيدون من نشاطها
بعد توجيهات الرئيس السيسى .. بحيرات توشكى جنوب أسوان ضمن بحيرات مصر التي سيتم تنميتها.. تساهم في تحقيق التنمية الاستراتيجية
مبادرة الرئيس السيسي طوق النجاة لبحيرات سيوة .. تعاني من زيادة الملوحة وزيادة صرف مياه الزراعة.. واشهرها شياطة وفطناس