بعد توجيهات الرئيس السيسي .. صدى البلد يرصد تطوير بحيرات مصر لاستعادة دورها الحيوي

"أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت" هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن بحيرات مصر وعن دورها الهام الذي تحاول الدولة استعادته وذلك خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية.رصد موقع صدى البلد أهم البحيرات في مصر وتطويرها وإزالة التعديات عليها طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.