اخبار النادي الاهلي 28-8-2019.. سر طلب أزارو الرحيل.. وخطة التخلص من آجاي.. والدكة تنتظر نجم الفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 28 اغسطس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:اختارت صحيفة "آس" المكسيكية، النادي الأهلي في المركز السادس ضمن الأندية التي تحمل أسم "الشياطين الحمر" حول العالم وذلك بعد استطلاع أجرته الجريدة.حرص عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين والحاليين إضافة إلى اعضاء مجلس إدارة النادى الأهلي بالكامل على حضور عزاء شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي.خاض الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.يحاول مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اغلاق باب القيد المحلى التخلص من النيجيرى جونيور اجايى بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المرحلة الماضية .أنهى النادي الاهلى هذا الموسم متوجا ببطوله الدوري المصري لموسم 2018-2019 بعد منافسه صعبة مع غريمه التقليدي نادي الزمالك وذلك بفارق 8 نقاط عنه.كشف الإعلامى الكبير أحمد شوبير نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر سر غضب الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة من الجماهير الحمراء وحقيقة طلبه الرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي التي بدأت إجتماعها قبل وقت قليل لن تناقش قضية المدرب الجديد لفريق الكرة فقط.وجه محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، ضربة قوية إلى نجم الفريق ايمن اشرف وذلك بسبب تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي.يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من إنشائها.