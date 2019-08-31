محمود العسيلى يتحدث عن علاقته بخطيبته ويجدد اعتذاره للجمهور.. فيديو

خرج المطرب محمود العسيلى عن صمته لأول مره وتحدث عن خطيبته الجديدة أمينة عبد المنعم خبيرة التجميل، والتى تصدرت المواقع الإخبارية مؤخرا، وأشار خلال حديثه لشاشة دبى أن الحب شئ أساسى فى حياته، وأن المراة لها عنده تقدير خاص.



وأضاف: سوف تكون هذه ثالث زواجة، وأتمنى أن تكون الأخيرة، وأعتقد اننى تعلمت من أخطاء الماضى المتعلقة بالارتباط العائلى والعاطفى.



محمود العسيلى قال إنه تعرف على خطيبته عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، ويعيش معها أحلى أيام حياته.



على جانب آخر كرر محمد العسيلى اعتذاره للجمهور على ما بدر منه مؤخرا خلال إحدى حفلاته، والتى تعرض بعدها لحملة شرسة، وقال أنه لا يعلم إذا كانت حرب مقصودة أم صدفة ولكنه يعمل على تطوير الموسيقى التى يقدمها وهذا كل ما يشغله فى الفترة الحالية.



كان الملحن الكبير حلمى بكر قد علق على واقعة المطرب محمود العسيلى الأخيرة، والتى طلب فيها أحد معجبيه التقاط صورة معه وهو الأمر الذى قوبل بالرفض، حيث رد عليه العسيلى قائلا: "انت معاك واسطة".



وقال حلمى بكر، خلال استضافته فى أحد البرامج : "أنحني احتراما لمحمود العسيلي على اعتذاره بعد واقعة حفله الغنائي، وهو فنان كبير وطريقة أدائه وخامة صوته جديدة، والجمهور أحب أغنيته الجديدة "أنا ابن مصر" وحققت نجاحا بالفعل".



وأضاف حلمى بكر قائلا: "محمود العسيلي أخطا واعتذر في الوقت الذي يخطئ فيه غيره ولا يعتذرون، ولذلك فهو كبير في نظر الجمهور، وهذا لا يلغي نجاحه وفي هذا الزمان أصبح الكثيرون يتعمدون إشعال الأزمات للآخرين ويحاولون تضخيم الأحداث بقدر أكبر من حجمها".