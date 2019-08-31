التونسية غالية بن علي في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

قدمت الفنانة التونسية غالية بن على وفرقتها الموسيقية مساء الجمعة حفلا فنيا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



تضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية إلى جانب مجموعة من أعمال "غالية" الخاصة التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية، منها حضرة من أهوى، وطلعت شمس، ومولاى، وراحوا الحبايب، وأنا حرة، وأحرار، وطفلة أندلسية، ويا مسافر وحدك، وماليك، وألف ليلة وليلة، ولامونى، صاحبتها حركات ايقاعية راقية تجمع بين البساطة و المرح .



يشار إلى أن المطربة التونسية غالية بن على تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولقبت بسفيرة الأغنية الطربية، قدمت عدة حفلات فى أوروبا برفقة عازف العود التونسي مفضل أدهوم ، وعازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 .