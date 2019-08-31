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فن

بالاحرام... اوس اوس يهنئ جمهور بالعام الهجري الجديد.. وشيكو: انت عامل فوتوشوب إسلامي

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:21 ص
اوس اوس بالحرم المكي
اوس اوس بالحرم المكي
مصطفى كرم
هنأ الفنان اوس اوس الامة العربية والاسلامية بحلول العام الهجري الجديد.

ونشر صورة له بملابس الاحرام امام الكعبة المشرفة وعلق عليها قائلا "كل عام هجري وانتم طيبين ".

ليعلق شيكو علي الصورة بطريقة ساخرة قائلا "دا انت عامل فوتوشوب اسلامي بقا " ليرد اوس اوس علي شيكو قائلا " اقسم بالله حقيقي".

ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.

مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

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