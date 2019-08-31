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فن

تامر حسنى يشعل مسرح حفله بالعلمين الجديدة

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:19 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
نبيل العدوى
قدم النجم تامر تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، والذى بدأ بأغنية "عيونه دار" وسط تفاعل وهتاف كبير من جمهوره.

وحرص تامر حسنى على توجيه الشكر لجمهوره الكبير، متمنيا له سهرة سعيدة.

تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام,

الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، وهو عن قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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