خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

أعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل أبو العروسة، خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى.



مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.



ولاء شريف لفتت الأنظار إليها من خلال أكثر من شخصية مميزة فى الدراما التليفزيونية، ومنها زهرة في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" بجزأيه، ورحمة في مسلسل "الأب الروحي" بجزأيه.



