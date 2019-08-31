ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

..

خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:39 ص
ولاء الشريف وخطيبها
ولاء الشريف وخطيبها
نبيل العدوى
أعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل أبو العروسة، خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوى.

مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.

ولاء شريف لفتت الأنظار إليها من خلال أكثر من شخصية مميزة فى الدراما التليفزيونية، ومنها زهرة في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" بجزأيه، ورحمة في مسلسل "الأب الروحي" بجزأيه.

خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد رجب ينشر صورة جديدة له ... والجماهير مستنينك فى أبو العروسة

ترشيحاتنا

اليمن.. بيان شديد اللهجة من الانتقالي الجنوبي للإخوان بعد عملية عدن

إبراهيم عشماوى يكشف سبب اختيار محافظة قنا لتكون منطقة لوجستية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم السبت 31-8-2019

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

تفاقم التوترات بين جورجيا وأوسيتيا.. وأمريكا تحذر روسيا من المواجهة

بأمر من ولي عهد دبي.. طائرة خاصة تنقل الوصل الإماراتي من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور