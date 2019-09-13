شاهد.. رسالة مؤثرة من عماد متعب لـ مؤمن زكريا بعد أزمته الأخيرة

وجه عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، رسالة مؤثرة الي زميله مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد ازمته الأخيرة وابتعاده عن الملاعب.



ونشر عماد متعب صورة له مع مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليها:" في الحلوة و المرة معاه".



وتصدر مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، المشهد الكروي في مصر خلال الفترة الأخيرة عقب تصريحاته حول الأسباب الحقيقية وراء غيابه عن المشاركة وابتعاده عن الملاعب الفترة الماضية.



وأكد مؤمن زكريا في حديث تلفزيوني له إن إصابته لها جانب نفسي بشكل كبير، واثرت عليه وعلى حالته الأسرية والعائلية، بالإضافة إلى إجراء والده ووالدته عمليات في نفس التوقيت.



وظهر مؤمن زكريا في حالة سيئة للغاية، لأول مرة يظهر بها نجم النادي الأهلي، وهو ما دفع كافة الجماهير المصرية ونجوم الساحرة المستديرة لدعمه خلال الفترة الأخيرة.







