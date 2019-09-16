اخبار الحوادث .. ماسح أحذية يتاجر فى الأعضاء البشرية.. وسقوط عصابة سرقة المدارس الخاصة بحدائق الأهرام

السجن عامين لنقاش متهم بسرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة





عقارات وسيارات.. سقوط عصابة تصنيع مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين تم ضبطهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "ومحبوسين حاليًا على ذمة قضيتين "تصنيع مواد مخدرة"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

لمزيد من التفاصيل .. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين تم ضبطهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "ومحبوسين حاليًا على ذمة قضيتين "تصنيع مواد مخدرة"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.



قاتل شقيقه في مدينة نصر يمثل جريمته: كنت رايح أطالبه بالميراث

اصطحبت قوة امنية من مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر المتهم بقتل شقيقه في عزبة الهجانة لخلافهما حول الميراث بصحبه محقق النيابة الي مكان ارتكاب الجريمة لتمثيلها.

لمزيد من التفاصيل .. اصطحبت قوة امنية من مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر المتهم بقتل شقيقه في عزبة الهجانة لخلافهما حول الميراث بصحبه محقق النيابة الي مكان ارتكاب الجريمة لتمثيلها.



اتهمت مطلقها .. سيدة تتفق مع تاجر لخطف نجلها في كفر الشيخ

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوجها السابق مطلقها (مندوب مبيعات، ووالده - موظف بالمعاش - مقيمان بدائرة القسم) بإستدراج نجلها من الأول– يبلغ من العمر 7 سنوات – يخضع لحضانتها، وإخفائه لإجبارها على التنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد مطلقها.

لمزيد من التفاصيل .. كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بقيام زوجها السابق مطلقها (مندوب مبيعات، ووالده - موظف بالمعاش - مقيمان بدائرة القسم) بإستدراج نجلها من الأول– يبلغ من العمر 7 سنوات – يخضع لحضانتها، وإخفائه لإجبارها على التنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد مطلقها.



تحديد الهدف بـ GPS .. عصابة حدائق الأهرام: سرقنا عدة مدارس خاصة

كشفت استجوابات الأجهزة الأمنية بالجيزة للمتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بحدائق الأهرام تفاصيل جديدة عن نشاط العصابة الذي استمر علي مدار سنوات ماضية نفذوا خلالها عدة جرائم وأن تلك الواقعة ليست جريمتهم الأولي حيث اعتادوا تنفيذ جرائم مماثلة مع بداية كل عام دراسي جديد.

لمزيد من التفاصيل .. كشفت استجوابات الأجهزة الأمنية بالجيزة للمتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بحدائق الأهرام تفاصيل جديدة عن نشاط العصابة الذي استمر علي مدار سنوات ماضية نفذوا خلالها عدة جرائم وأن تلك الواقعة ليست جريمتهم الأولي حيث اعتادوا تنفيذ جرائم مماثلة مع بداية كل عام دراسي جديد.



يحتجزهم في شقة.. قصة ماسح أحذية استغل فقر بائعي وسط البلد وأغراهم لبيع أعضائهم

يستغل فقر البعض وحاجتهم للمال، ليقوم باغرائهم بمبالغ ليست بالكبيرة مقابل بيع اعضائهم ، ويؤكد لهم ان العملية الجراحية تتم بسلاسة ودون معاناه مقابل مبالغ مالية تؤمن لهم مستقبلهم .

لمزيد من التفاصيل .. يستغل فقر البعض وحاجتهم للمال، ليقوم باغرائهم بمبالغ ليست بالكبيرة مقابل بيع اعضائهم ، ويؤكد لهم ان العملية الجراحية تتم بسلاسة ودون معاناه مقابل مبالغ مالية تؤمن لهم مستقبلهم .



ضبط ساقطتين وعصابة ضباط آداب مزيفة استولوا على أموال خليجيين بالشيخ زايد

أمرت نيابة أكتوبر بحبس ساقطتين و3 عاطلين انتحلوا صفة ضباط بمباحث الآداب لسرقة خليجيين بالشيخ زايد.

لمزيد من التفاصيل .. أمرت نيابة أكتوبر بحبس ساقطتين و3 عاطلين انتحلوا صفة ضباط بمباحث الآداب لسرقة خليجيين بالشيخ زايد.



في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

قرّرت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، حبس 4 شباب وفتيات احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة بكمبوند سكني بمنطقة الكوثر بالغردقة.

لمزيد من التفاصيل .. قرّرت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، حبس 4 شباب وفتيات احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة بكمبوند سكني بمنطقة الكوثر بالغردقة.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، بسجن نقاش عامين، لاتهامه بسرقة فيلا المذيعة بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة "الموقوف" على فضائية القاهرة والناس.