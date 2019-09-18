اخبار الزمالك اليوم 18-9-2019.. حكم السوبر وش السعد على النادي .. موقف شيكابالا من المشاركة أمام الاهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:ادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم ببرج العرب استعدادا لمباراة الاهلي المقبلة في السوبر المصري المقرر لها مساء الجمعة باستاد الجيش.أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .حرص مسؤولو نادي الزمالك على توجيه رسالة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تقرير شامل عن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق للوقوف على الحالة الطبية له.اخطر مجلس إدارة نادي الزمالك الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ، بالموافقة على طلبه بانضمام محلل أداء للجهاز المعاون في الفترة الحالية .كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، للمباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها مساء الجمعة ببرج العرب في السوبر المصري.