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رياضة

اخبار الزمالك اليوم 18-9-2019.. حكم السوبر وش السعد على النادي .. موقف شيكابالا من المشاركة أمام الاهلي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:01 م
لاعبي نادي الزمالك
لاعبي نادي الزمالك
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

الزمالك يتدرب علي ركلات الجزاء استعدادا لسوبر المصري


ادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم ببرج العرب استعدادا لمباراة الاهلي المقبلة في السوبر المصري المقرر لها مساء الجمعة باستاد الجيش.


السوبر المصري.. فليكس بروتش وش السعد على نادي الزمالك في تحقيق البطولات


أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .


تعرف على رسالة مسئولي نادي الزمالك إلى شيكابالا


حرص مسؤولو نادي الزمالك على توجيه رسالة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.


المدير الفنى للزمالك يطلع على آخر تطورات مصطفى فتحي


طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تقرير شامل عن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق للوقوف على الحالة الطبية له.


العقد يعطيه الحق.. الزمالك يوافق على مطالب ميتشو .. تعرف عليها


اخطر مجلس إدارة نادي الزمالك الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ، بالموافقة على طلبه بانضمام محلل أداء للجهاز المعاون في الفترة الحالية .


الزمالك يكشف موقف شيكابالا من المشاركة أمام الأهلي في مباراة السوبر


كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، للمباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها مساء الجمعة ببرج العرب في السوبر المصري.

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