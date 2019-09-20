اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



شاركت الاعلامية انجي علي جمهورها بفيديو جديد لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنان غادة عادل بمدينة الجونة.



شاركت الفنانة السورية فايا يونان في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدمت أغنية بعنوان "بنلف" للموسيقار بليغ حمدي.



شاركت الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها بصورة جديدة لها صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وجاء سؤال أحد متابعيه عبر تويتر قائلا "‏‎ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلا "‏مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرا عن أي تجمع فيه عدد كبير".

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عن عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.وجاء سؤال أحد متابعيه عبر تويتر قائلا "‏‎ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلا "‏مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرا عن أي تجمع فيه عدد كبير".







شهد مساء أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والذي يستمر حتى يوم 27 من شهر الجاري، تألق عدد من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حيث لفتن الأنظار حول جمالهن وإطلالتهن اللاتى ظهرن بها في حفل الافتتاح.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها: