اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
ياسمين صبري تتصدر تويتر ومغردون: قمر كالعادة بس الفستان وحش
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي
شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلاقة قوية وسط أجواء ساحرة، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي
بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو
شاركت الاعلامية انجي علي جمهورها بفيديو جديد لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنان غادة عادل بمدينة الجونة.
شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز فيديو لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتهائها من تصوير مشاهدها بمسلسل قيد عائلي.
فايا يونان تغني "بنلف" في الجونة السينمائي
شاركت الفنانة السورية فايا يونان في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدمت أغنية بعنوان "بنلف" للموسيقار بليغ حمدي.
شاركت الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها بصورة جديدة لها صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عن عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وجاء سؤال أحد متابعيه عبر تويتر قائلا "ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلا "مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرا عن أي تجمع فيه عدد كبير".