ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:36 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:

ياسمين صبري تتصدر تويتر ومغردون: قمر كالعادة بس الفستان وحش

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد إطلالتها بفستان أخضر طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلاقة قوية وسط أجواء ساحرة، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

شاركت الاعلامية انجي علي جمهورها بفيديو جديد لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنان غادة عادل بمدينة الجونة.

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز فيديو لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتهائها من تصوير مشاهدها بمسلسل قيد عائلي.

فايا يونان تغني "بنلف" في الجونة السينمائي

شاركت الفنانة السورية فايا يونان في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدمت أغنية بعنوان "بنلف" للموسيقار بليغ حمدي.

شاركت الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها بصورة جديدة لها صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عن عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وجاء سؤال أحد متابعيه عبر تويتر قائلا "‏‎ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلا "‏مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرا عن أي تجمع فيه عدد كبير".

شهد مساء أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والذي يستمر حتى يوم 27 من شهر الجاري، تألق عدد من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حيث لفتن الأنظار حول جمالهن وإطلالتهن اللاتى ظهرن بها في حفل الافتتاح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأخضر.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بمهرجان الجونة

فايا يونان تغني "بنلف" في الجونة السينمائي

اخبار الفن ..رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي.. بالأخضر ياسمين صبري تخطف الأضواء بالمهرجان

قمر الجونة.. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر في المهرجان

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. افتتاح الجونة السينمائي.. محمد رمضان: الأغاني بتاعتي تحفيزية للشباب.. وسقوط محرج لفنانة

الطب الشرعي يوقع الكشف الطبي على طفلة اغتصبها والدها وشقيقاه بكرداسة

سيلفي لمحمد بن سلمان يثير عاصفة على السوشيال ميديا

النجوم وزوجاتهم يتألقون .. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة..فيديو

إيهاب الخطيب يكشف موقف جماهير الأهلي عقب تولي البدري قيادة المنتخب

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

بالدولار واليورو .. تكلفة باهظة لإطلالة أحلام الأخيرة .. صور