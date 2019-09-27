بـ عباءة بدوية.. نسرين أمين تتألق في أحدث ظهور لها

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل لأكمال إطلالتها .

























نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة عربية.وظهرت بها بعبائة طويلة باللون الأسود وبأكمام طويلة ومطرزة على الطريقة العربية ،وأرتدت نقاب على رأسها.وقامت بترك شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها،وأعتمدت على الميكب باللون الأسود للعيون والرموش ، وأحمر شفاة باللون الروز