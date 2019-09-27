Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ عباءة بدوية.. نسرين أمين تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة عربية.

وظهرت بها بعبائة طويلة باللون الأسود وبأكمام طويلة ومطرزة على الطريقة العربية ،وأرتدت نقاب على رأسها.

وقامت بترك شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها،وأعتمدت على الميكب باللون الأسود للعيون والرموش ، وأحمر شفاة باللون الروز
ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل لأكمال إطلالتها .






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأسود اللامع.. هيدى كرم تظهر بإطلالة ساحرة

بـ جيب قصير.. هنا شيحا تشعل الإنستجرام من مهرجان الجونة

لسه شباب فى سن الـ 68.. يسرا فى إطلالة أنيقة وجذابة من الجونة

بـ التايجر.. هايدى كرم فى أحدث ظهور لها

بدون أكمام.. شيرين رضا تتألق بإطلالة ساحرة

شاهد .. أروى جودة بإطلالة رقيقة من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

إخواني يتظاهر فى قنا والوراق في نفس الوقت .. أحمد موسي يكشف فبركة الجزيرة .. فيديو

بـ بنطلون صيفي منقوش.. زوجة شريف رمزي تتألق فى الجونة

بيان بأسعار بروتون proton من الوكيل بتحديث اليوم

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور

فيديو لـ حكم مباراة سكران يثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد.. رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين عقب عودته إلى أرض الوطن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر