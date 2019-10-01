اهم الاخبار ..التأمين الصحي الشامل والتعليم الفني على رأس اولويات الرئيس.. التموين إعادة صرف السلع مجددا والمحذوفين من البطاقات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يوجه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدقة لضمان تقديم خدمة جيدة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي: تطوير التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يطالب بالاهتمام بالتعليم الفني واستخدام التكنولوجيا الحديثة وفقا لمتطلبات سوق العمل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم العالي.. ويوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير التعليم العالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة .. ليفربول يغرد في الصدارة وحيدا
انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث لعبت اليوم الاثنين مباراة وحيدة، جمعت فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. محمد صلاح خارج المنافسة
انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث لعبت اليوم مباراة وحيدة، جمعت فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد وأرسنال حبايب في مباراة مجنونة .. فيديو
انتهت أحداث المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب أولد ترافورد فى ختام الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فضيحة: مسئول عربى دفع 16 مليون دولار مقابل علاقة غرامية مع عارضة بكيني
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا عربيا منح عارضة أزياء جنوب أفريقية ربطته بها علاقة رومانسية، 16 مليون دولار بعد أن التقيا في منتجع فاخر في جزيرة سيشيل. بحسب وثائق قضائية حصلت عليها الصحيفة من محكمة في جنوب أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين
قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أرفض منحها لمحمد صلاح..أحمد حسن: فتحي الأحق بشارة قيادة الفراعنة
رفض أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ماحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام البدري كمدير فني للفراعنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار على سواحل البلاد
يشهد طقس غدا الثلاثاء، سقوط أمطار على عدة مناطق من السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها نشاط للرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة
أكد وزير المالية، أنه لا صحة نهائيا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن أن مصر تعتزم فرض ضريبة ضخمة على السيارات المستوردة بهدف حماية المنتج المحلى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"البنتاجون" تكشف حقيقة تخلي أمريكا عن قاعدة العديد في قطر
قالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" ، الاثنين، إن القوات الأمريكية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. نجل الصحفي جمال خاشقجي يوجه صفعة لأردوغان
وجه صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأطراف أخرى تحاول التكسب من قضية مقتل الصحفي خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القضاء ينصف لاعب برشلونة من تهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال
قررت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد غلق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة والمتهمة فيها بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال المتعلق بمؤسسته الخاصة وذلك وفقا لتقارير صحفية إسبانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس الوزراء: تخصيص 500 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهالي القرى المستهدفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كيف تعافى الجنيه أمام الدولار؟.. اعرف الأسباب
على مدار الأسبوعين الماضيين هوى الدولار لمعدلات غير مسبوقة، مقابل تعافي الجنيه المصري، باعتباره انعكاسا لمنجزات الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 الماضي واستكملتها مع قدوم العام المالي الجاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأعلى للإعلام: مخاطبة وسائل الإعلام لتنفيذ بيان الأعلى للقضاء
صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه ستتم مخاطبة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكترونية لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد أزمة بطل السنغال
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تطورات جديدة حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والتى كانت من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بجاحة قطر.. الدوحة تشارك في اجتماع بـ مسقط لإقرار قانون ضد رعاة النشاط الإرهابي
استضافت العاصمة العمانية مسقط على مدار اليوم وأمس، اجتماعًا لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور قطرى تمثل فى عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير عدل الدوحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنقية بطاقات التموين توضح مدى متابعته واهتمامه بكل ما يتعلق بأزمات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس لن يصدر أى قرار ضد مصلحة محدودي الدخل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اعرف من هنا.. نتيجة القبول بالمعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر
أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة قبول الطلاب والطالبات في المعاهد الفنية فوق المتوسطة بمصروفات تقدر بثلاثة آلاف جنيه للطالب في العام الواحد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يوجه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدقة لضمان تقديم خدمة جيدة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي: تطوير التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يطالب بالاهتمام بالتعليم الفني واستخدام التكنولوجيا الحديثة وفقا لمتطلبات سوق العمل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يتابع جهود تطوير منظومة التعليم العالي.. ويوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير التعليم العالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة .. ليفربول يغرد في الصدارة وحيدا
انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث لعبت اليوم الاثنين مباراة وحيدة، جمعت فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. محمد صلاح خارج المنافسة
انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث لعبت اليوم مباراة وحيدة، جمعت فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد وأرسنال حبايب في مباراة مجنونة .. فيديو
انتهت أحداث المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب أولد ترافورد فى ختام الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فضيحة: مسئول عربى دفع 16 مليون دولار مقابل علاقة غرامية مع عارضة بكيني
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا عربيا منح عارضة أزياء جنوب أفريقية ربطته بها علاقة رومانسية، 16 مليون دولار بعد أن التقيا في منتجع فاخر في جزيرة سيشيل. بحسب وثائق قضائية حصلت عليها الصحيفة من محكمة في جنوب أفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين
قالت الإعلامية شيما صابر، إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ضم ثنائي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أرفض منحها لمحمد صلاح..أحمد حسن: فتحي الأحق بشارة قيادة الفراعنة
رفض أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ماحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام البدري كمدير فني للفراعنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار على سواحل البلاد
يشهد طقس غدا الثلاثاء، سقوط أمطار على عدة مناطق من السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها نشاط للرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة
أكد وزير المالية، أنه لا صحة نهائيا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن أن مصر تعتزم فرض ضريبة ضخمة على السيارات المستوردة بهدف حماية المنتج المحلى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"البنتاجون" تكشف حقيقة تخلي أمريكا عن قاعدة العديد في قطر
قالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" ، الاثنين، إن القوات الأمريكية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. نجل الصحفي جمال خاشقجي يوجه صفعة لأردوغان
وجه صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأطراف أخرى تحاول التكسب من قضية مقتل الصحفي خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القضاء ينصف لاعب برشلونة من تهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال
قررت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد غلق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة والمتهمة فيها بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال المتعلق بمؤسسته الخاصة وذلك وفقا لتقارير صحفية إسبانية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس الوزراء: تخصيص 500 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهالي القرى المستهدفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كيف تعافى الجنيه أمام الدولار؟.. اعرف الأسباب
على مدار الأسبوعين الماضيين هوى الدولار لمعدلات غير مسبوقة، مقابل تعافي الجنيه المصري، باعتباره انعكاسا لمنجزات الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 الماضي واستكملتها مع قدوم العام المالي الجاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأعلى للإعلام: مخاطبة وسائل الإعلام لتنفيذ بيان الأعلى للقضاء
صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه ستتم مخاطبة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكترونية لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد أزمة بطل السنغال
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تطورات جديدة حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والتى كانت من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بجاحة قطر.. الدوحة تشارك في اجتماع بـ مسقط لإقرار قانون ضد رعاة النشاط الإرهابي
استضافت العاصمة العمانية مسقط على مدار اليوم وأمس، اجتماعًا لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور قطرى تمثل فى عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير عدل الدوحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنقية بطاقات التموين توضح مدى متابعته واهتمامه بكل ما يتعلق بأزمات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس لن يصدر أى قرار ضد مصلحة محدودي الدخل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اعرف من هنا.. نتيجة القبول بالمعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر
أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة قبول الطلاب والطالبات في المعاهد الفنية فوق المتوسطة بمصروفات تقدر بثلاثة آلاف جنيه للطالب في العام الواحد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.