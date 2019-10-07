اخبار الفن .. ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود وزوجها صالح كامل .. قمر تتمنى الموت .. واعتماد خورشيد فى العناية المركزة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل فى ظهور نادر لهما أثناء تواجدهما فى حفل زفاف خاص حضره عدد من المشاهير منهم الفنانة زينة، والإعلامية بسمة وهبة.
على طريقة شيرين عبد الوهاب .. أول رد من فنانة شهيرة على استهزائها بسائقي الأجرة .. فيديو
خرجت الفنانة الكويتية الشهيرة نور العميرى عن صمتها بعد ثورة الغضب التى تعرضت لها نتيجة تجاوزها مع احد متابعيها على انستجرام واستهزائها بسائقى الاجرة من خلال عبارة "القميص الذي أرتديه أغلى بكثير من صالة بيتكم"، وهو ما تسبب فى هجوم شرس ضدها، فقررت ان تبرر أسباب ذلك على نفس طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدة انها مجرد زلة لسان.
5 معلومات عن وئام رضوان متسابقة الكرسي المتحرك في ذا فويس
تصدرت المتسابقة المغربية وئام رضوان ترند جوجل وذلك بعد تسببها فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك لـ ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
الإيمان في القلب.. شاهيناز تكشف رد فعل زوجها بعد خلع الحجاب .. فيديو
كشفت الفنانة شاهيناز عن تفاصيل خلعها للحجاب ورد فعل زوجها عقب معرفته بقرار خلعها للحجاب وعودتها الى الغناء مرة أخرى.
اعتماد خورشيد تدخل العناية المركزة.. شاهد
نشرت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد صورة اثناء تواجدها فى مستشفى الجلاء العسكرى بالعناية المركزة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
اعتداء وخطف .. قمر تخرج عن صمتها وترد على اتهامات إنجي خوري وإيلي باسيل
كشفت الفنانة قمر كثيرا من التفاصيل الخاصة لاتهامها بالخطف والاعتداء على الفنانة إنجي خوري، والرد على الهجوم الإعلامي الذى يشنه عليها اللبناني إيلي باسيل.
شاهد.. صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر بحفل زفاف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل فى ظهور نادر لهما أثناء تواجدهما فى حفل زفاف خاص حضره عدد من المشاهير منهم الفنانة زينة، والإعلامية بسمة وهبة.
على طريقة شيرين عبد الوهاب .. أول رد من فنانة شهيرة على استهزائها بسائقي الأجرة .. فيديو
خرجت الفنانة الكويتية الشهيرة نور العميرى عن صمتها بعد ثورة الغضب التى تعرضت لها نتيجة تجاوزها مع احد متابعيها على انستجرام واستهزائها بسائقى الاجرة من خلال عبارة "القميص الذي أرتديه أغلى بكثير من صالة بيتكم"، وهو ما تسبب فى هجوم شرس ضدها، فقررت ان تبرر أسباب ذلك على نفس طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدة انها مجرد زلة لسان.
5 معلومات عن وئام رضوان متسابقة الكرسي المتحرك في ذا فويس
تصدرت المتسابقة المغربية وئام رضوان ترند جوجل وذلك بعد تسببها فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك لـ ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
الإيمان في القلب.. شاهيناز تكشف رد فعل زوجها بعد خلع الحجاب .. فيديو
كشفت الفنانة شاهيناز عن تفاصيل خلعها للحجاب ورد فعل زوجها عقب معرفته بقرار خلعها للحجاب وعودتها الى الغناء مرة أخرى.
اعتماد خورشيد تدخل العناية المركزة.. شاهد
نشرت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد صورة اثناء تواجدها فى مستشفى الجلاء العسكرى بالعناية المركزة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
اعتداء وخطف .. قمر تخرج عن صمتها وترد على اتهامات إنجي خوري وإيلي باسيل
كشفت الفنانة قمر كثيرا من التفاصيل الخاصة لاتهامها بالخطف والاعتداء على الفنانة إنجي خوري، والرد على الهجوم الإعلامي الذى يشنه عليها اللبناني إيلي باسيل.