أخبار التكنولوجيا.. فضيحة تجسس شركة أمازون على مستخدميها.. وإنستجرام يخطط لإضافة هذه الميزة للموقع.. ومواصفات جديدة لهاتف Pixel 4 من جوجل

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار التكنولوجيا المتعلقة بالهواتف الذكية والتطبيقات وأحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا بشكل عام، وأهمها:أفاد تقرير نشره موقع "CNET" الأمريكي بأن خدمة "آبل آركيد- Apple Arcade" للاشتراك في ألعاب الفيديو، المقدمة من شركة "آبل"، قد أضافت الجمعة، خمس ألعاب جديدة يمكن الاستمتاع بها في مقابل اشتراك شهري يقدر بـ4.99 دولار.تعمل الشركة المالكة لتطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، على جلب المزيد من الميزات المحدثة للمنصة، حيث تتيح بعض المزايا الجديدة لموقعها على الويب، والآن تظهر بعض الصور المسربة أنها تضيف إمكانية إرسال واستقبال الرسائل الخاصة عبر الموقع.تسعي حكومات بعض البلدان لإصدار قوانين تمكنها من فك تشفير رسائل التطبيقات الفورية، بينما تتطلع حكومة أخرى إلى إنشاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني الذي يجرم بعض أفعال مستخدمي خدمات التراسل.وبحسب ما ذكره موقع "businesstech"، يخطط مجلس الأفلام والنشر (FPB)، وهو هيئة لتصنيف المحتوى وتنظيمه تعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات في جنوب إفريقيا، لإنشاء مشروع قانون جديد يهدف إلى جعل الدولة متماشية مع قوانين الإنترنت الخاصة بالدول الأخرى، وكذلك التهديد المتزايد باستمرار لجرائم الإنترنت.وفي حين أن غالبية مشروع القانون يركز على تجريم سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، إلا أن مجلس (FPB) أدخل أيضًا بعض اللوائح الجديدة والتى تتعلق بأي اتصال إلكتروني ضار، ويشمل ذلك رسائل معينة على تطبيق واتساب.ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستصدر قريبًا تراخيص لشركات التكنولوجيا الأمريكية، تسمح فيها بتزويد شركة هواوي "Huawei" الصينية بمواد "غير حساسة".وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، كانت إدارة الرئيس الأمريكي أدرجت "هواوي"، في القائمة السوداء التجارية منذ شهر مايو الماضي، قائلة إن الشركة الصينية تستخدم منتجاتها للتجسس على الأمريكيين وهو ما تنفيه هواوي.أطلقت منصة التغريدات القصيرة "تويتر"، تطبيقًا جديدًا لأجهزة ماك Mac، حيث يتوفر تطبيق تويتر الآن في متجر تطبيقات ماك Mac App Store، لكنه فقط للمستخدمين الذين يشغلون الإصدار الجديد macOS Catalina.خلال العام الماضي، كشفت بعض التقارير الإخبارية أن عدد من المراجعين يستمعون إلى تسجيلات مساعد أمازون الذكي، حيث لا زالت الشركة تخضع للتحقيق بسبب انتهاكها خصوصية المستخدم والاستماع لتسجيلات مساعدها الصوتي أليكسا.ووفقا لتقرير نشرته وكالة Bloomberg، قالت فيه إن بعض عاملي أمازون قد انتهكوا خصوصية المستخدمين عبر مشاهدتهم فيديوهات وصورًا ملتقطة عبر كاميرا المراقبة المنزلية السحابية Cloud Cam.أطلقت شركة أمازون ميوزيك "Amazon Music"، اليوم، أول تطبيق لها لأجهزة Apple TV، بما في ذلك طراز 4K و HD القياسي، ويتطلب التطبيق الإصدار tvOS 12.0 أو الأحدث من أجهزة التلفاز، ويمكن تنزيله من tvOS App Store، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان سبوتيفي عن تطبيقه الخاص لجهاز Apple TV.في ظل سعي حكومات بعض الدول لفك تشفير تطبيقات التراسل الفورية، تعمل الحكومة الهندية في الوقت الحالي على قانون يسمح لوكالات إنفاذ القانون في الدولة بالوصول إلى محادثات خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، وفيسبوك "Facebook"، والقنوات المتطورة، والشبكات الاجتماعية الأخرى.تعتبر لعبة نداء الواجب أو "Call of Duty"، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة على منصات اللعب المنزلية وأجهزة الكمبيوتر، والتي تقدم في كل سنة تجربة جديدة للاعبين منذ بدايتها في عام 2003، ولكن لم يسبق من قبل أن يتم العمل على نسخة كاملة لها على أجهزة الهواتف الذكية، وقد تكون هي المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة تصميم اللعبة بشكل كامل على الموبايل مع جميع الأنماط والخرائط التي قدمتها في نسخة الكمبيوتر من خلال إصدار جديد مخصص للهاتف وتدعي "Call of Duty Mobile".أزالت شركة عملاق البحث جوجل "Google"، لعبة تظاهر مؤيدة لهونج كونج تدعى "The Revolution of Our Times"، من متجر التطبيقات المملوك لها "Google Play"، ويعد هذا أحدث تطبيق مرتبط بهونج كونج يتم سحبه من المتجر، وذلك بعد أن قامت شركة آبل "Apple"، بحذف تطبيق خرائط يستخدمه المحتجون للهروب من الشرطة بالإضافة إلى تطبيق أخبار كوارتز،وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".تقرر بدء عرض Pixel 4 -الهاتف الرئيسي التالي لشركة جوجل، وذلك في غضون أيام، وخلال 15 أكتوبر الجاري قد لا يكون هناك جديد على جوجل لعرضه، نظرًا لكل ما تم تسريبه بالفعل.وتم تداول عدة مقاطع فيديو عملية على Pixel 4 XL الفعلي والتي أظهرت 3 ألوان للهاتف، علاوة على كاميراتها المزدوجة، بل وأعطتنا فكرة جيدة عن مواصفاتها.