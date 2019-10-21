اهم الاخبار .. نتنياهو يعلن فشله فى تشكيل الحكومة.. أمطار غزيرة وسيول تضرب البلاد .. وترامب يهدد بضرب إيران وتركيا

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس وزراء الكويت: نقف مع مصر في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها
رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح والوفد المُرافق له، متوجها بالشكر للكويت على دعمها المستمر لمصر منذ عام 2013، والذي ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال استقباله لهم اليوم، لافتا إلى أن حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة ومدى الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشددًا على أن الكويت كانت سندًا لمصر كما كانت مصر دومًا سندا للكويت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت على اتفاق بريكست
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، رفض إجراء تصويت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن بريكست.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير الخارجية السعودي : مقتنعون بتورط طهران في هجمات "أرامكو"
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، على قناعة بلاده - من خلال الأدلة الموجودة لديها - بتورط إيران في هجمات "أرامكو".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبد العال: الرئيس السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة.. اجتماع وزير الرياضة بمجلس الخطيب مستمر في الانعقاد حتى الغد
علم صدى البلد، ان اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، الذي استمر لساعات طويلة اليوم الاثنين، مستمر في الانعقاد حتى الغد لايجاد حل جذري لأزمة مسابقة الدوري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فيسبوك يكشف محاولات إيران وروسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية
حظرت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، الوصول إلى 4 حسابات، 3 من إيران وواحد من روسيا، بدعوى "محاربة النفوذ الأجنبي".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
واقعة مثيرة للجدل.. المتظاهرون يستعينون براقصة للتعبير عن الاحتجاج فى لبنان .. فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة، فى المظاهرات اللبنانية تمثلت في إحضار راقصة شرقية إلى موقع التظاهر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد اشتباك عناصره مع الجيش.. حزب الله يتبرأ من مسيرة الدراجات النارية
أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الحزب ليس له علاقة بتاتًا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لبنان.. لا نية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد
نقلت شبكة "ال بي سي" اللبنانية عن مصادر في الحكومة قولها إنه لا يوجد أي نية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لن يحصل على تصريح دي جي أو غناء.. هاني شاكر: حمو بيكا مبيعرفش يغني
قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،:" لا أستمع إلى المهرجانات وأرفض الكلمات الخارجة فيها، والكلمات بها إسفاف وانحطاط وأعترض عليها".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بومبيو: ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لخيار عسكري ضد تركيا في حال احتاج الأمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مش هيغني تاني.. قرارات نارية من هاني شاكر بعد اقتحام حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية
علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على اقتحام حمو بيكا مقر النقابة، قائلًا "إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي من التسيب، والدولة المصرية بها قانون وقضاء".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الجيش اللبناني يمنع أنصار حزب الله من الاشتباك مع المتظاهرين.. فيديو
منع الجيش اللبناني أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين السلميين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد | كواليس اجتماع مجلس الأهلي ووزير الرياضة في منزل الخطيب
انتهي اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة بمنزل محمود الخطيب في الشيخ زايد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب
وجه المحلل الكروي خالد بيومي، رسالة قوية إلي وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي على خلفية زيارته إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبب أزمته في الدوري الممتاز بالوقت الحالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأرصاد الجوية عن حالة الطقس: غدا الثلاثاء أمطار تصل لـ سيول
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، الثلاثاء، 22 - 10 - 2019، حيث ينتظر المواطنون سماع كلمة أن الشتاء قد حان وقته، وهو ما يبدو يتحقق غدًا، في الوقت الذي يشعر فيه المصريون بأن موجة الحر لم تنكسر بعد، ودرجات الحرارة ظلت مرتفعة على أكثر الأنحاء حتى مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الذي يعد من فصول الخريف الباردة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستعدون للحرب.. ترامب يهدد بضرب إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سنضرب إيران إذا اضطررنا ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة"، وفقا لقناة "العربية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اعترف بالفشل.. نتنياهو يعيد التكليف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أقر بفشله في تشكيل الحكومة الجديدة بإسرائيل، وأعاد التكليف بتشكيلها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس وزراء الكويت: نقف مع مصر في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها
رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح والوفد المُرافق له، متوجها بالشكر للكويت على دعمها المستمر لمصر منذ عام 2013، والذي ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال استقباله لهم اليوم، لافتا إلى أن حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة ومدى الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشددًا على أن الكويت كانت سندًا لمصر كما كانت مصر دومًا سندا للكويت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت على اتفاق بريكست
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، رفض إجراء تصويت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن بريكست.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وزير الخارجية السعودي : مقتنعون بتورط طهران في هجمات "أرامكو"
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، على قناعة بلاده - من خلال الأدلة الموجودة لديها - بتورط إيران في هجمات "أرامكو".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبد العال: الرئيس السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة.. اجتماع وزير الرياضة بمجلس الخطيب مستمر في الانعقاد حتى الغد
علم صدى البلد، ان اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، الذي استمر لساعات طويلة اليوم الاثنين، مستمر في الانعقاد حتى الغد لايجاد حل جذري لأزمة مسابقة الدوري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فيسبوك يكشف محاولات إيران وروسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية
حظرت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، الوصول إلى 4 حسابات، 3 من إيران وواحد من روسيا، بدعوى "محاربة النفوذ الأجنبي".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
واقعة مثيرة للجدل.. المتظاهرون يستعينون براقصة للتعبير عن الاحتجاج فى لبنان .. فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة، فى المظاهرات اللبنانية تمثلت في إحضار راقصة شرقية إلى موقع التظاهر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد اشتباك عناصره مع الجيش.. حزب الله يتبرأ من مسيرة الدراجات النارية
أوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الحزب ليس له علاقة بتاتًا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لبنان.. لا نية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد
نقلت شبكة "ال بي سي" اللبنانية عن مصادر في الحكومة قولها إنه لا يوجد أي نية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لن يحصل على تصريح دي جي أو غناء.. هاني شاكر: حمو بيكا مبيعرفش يغني
قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،:" لا أستمع إلى المهرجانات وأرفض الكلمات الخارجة فيها، والكلمات بها إسفاف وانحطاط وأعترض عليها".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بومبيو: ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لخيار عسكري ضد تركيا في حال احتاج الأمر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مش هيغني تاني.. قرارات نارية من هاني شاكر بعد اقتحام حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية
علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على اقتحام حمو بيكا مقر النقابة، قائلًا "إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي من التسيب، والدولة المصرية بها قانون وقضاء".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الجيش اللبناني يمنع أنصار حزب الله من الاشتباك مع المتظاهرين.. فيديو
منع الجيش اللبناني أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين السلميين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد | كواليس اجتماع مجلس الأهلي ووزير الرياضة في منزل الخطيب
انتهي اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة بمنزل محمود الخطيب في الشيخ زايد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب
وجه المحلل الكروي خالد بيومي، رسالة قوية إلي وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي على خلفية زيارته إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبب أزمته في الدوري الممتاز بالوقت الحالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الأرصاد الجوية عن حالة الطقس: غدا الثلاثاء أمطار تصل لـ سيول
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، الثلاثاء، 22 - 10 - 2019، حيث ينتظر المواطنون سماع كلمة أن الشتاء قد حان وقته، وهو ما يبدو يتحقق غدًا، في الوقت الذي يشعر فيه المصريون بأن موجة الحر لم تنكسر بعد، ودرجات الحرارة ظلت مرتفعة على أكثر الأنحاء حتى مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الذي يعد من فصول الخريف الباردة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستعدون للحرب.. ترامب يهدد بضرب إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سنضرب إيران إذا اضطررنا ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة"، وفقا لقناة "العربية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجمل واحدة فى مصر.. نرمين الفقى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.