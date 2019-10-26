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أخبار العالم

أوكرانيا تعتزم فتح مكتب دبلوماسي لها في القدس المحتلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
أوكرانيا تفتتح مكتبًا
أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس المحتلة
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سمر صالح
أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها تعتزم فتح مكتب دبلوماسي لها لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس المحتلة.

ووفقًا للحكومة سيكون المكتب الجديد تمثيلًا دبلوماسيًا للأوكرانيين، وسيتم إضافته إلى المؤسسات الموجودة في السفارة الأوكرانية في إسرائيل.

وبدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بإعلان الحكومة الأوكرانية اعتزامها فتح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس المحتلة.

وقال كاتس "أهنئ الحكومة الأوكرانية على إعلانها الرسمي اليوم بافتتاح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس"، مؤكدًا أن "المكتب سيكون جزءًا من السفارة الأوكرانية في إسرائيل".

وأكد كاتس أن افتتاح المكتب هو "نتيجة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لكييف هذا الصيف، وهو تعبير قوي عن العلاقات السياسية القوية بين البلدين، وكذلك التزام الطرفين بمواصلة التقدم في جميع المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، بما في ذلك عالم الابتكار والتكنولوجيا والهايتك".
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